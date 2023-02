Marius Elisei, gestul prin care dezvăluie problemele din căsnicia cu Oana Roman: „Din păcate așa am ajuns”

Marius Elisei și Oana Roman s-au despărțit și de când au anunțat că vor merge pe drumuri diferite între cei doi s-a pornit un adevărat război. Au început să-și arunce cu acuzații unul altuia și au dezvăluit public detalii importante din viața lor de căsnicie. Ba chiar mai mult decât atât, Oana Roman l-a acuzat pe Marius Elisei că nu vrea să-șo vadă fetița care plânge de dorul lui.

Nu este pentru prima oară când cei doi se ceartă și dacă până acum doar Oana Roman era cea care vorbea în mod public despre motivele certurilor lor, acum și Marius Elisei a devenit ceva mai activ pe rețelele sociale. Fostul soț al Oanei Roman a făcut dezvăluiri scandaloase la adresa fostei sale soții, iar recent a distribuit un videoclip prin care a vrut să dezvăluie că motivele pentru care a plecat de acasă au fost legate de „cicăleala” soției sale.

„Așa este și în căsnicie: dacă ție nu-ți mai vine să intri în casă, pentru că știi ce te așteaptă în casă (taca-taca), ce vei face, te vei duce să mai pierzi încă o oră, două, trei prin oraș, zici că poate a adormit, poate... Aia nu mai este familie, aia nu va mai ține mult, o familie de genul ăla”, este spus în videoclipul postat de el pe InstaStory, alături de descrierea: „Vorbe care dor, dar realitatea e asta. Din păcate așa am ajuns. Oare ce să fac?”

Citește și: Decizia luată de Marius Elisei, în urma scandalului cu Oana Roman. Ce mesaje a primit

Marius Elisei a scandalizat cu declarații precum „am luat-o grasă și am lăsat-o slabă”, dar și că ar trebui să-i mulțumească pentru faptul că a făcut-o mireasă și mamă, ceea ce ea nu merita. Bineînțeles că și Oana Roman a contracarat declarațiile fostului partener de viață spunând că a slăbit pentru că și-a dorit și a investit în proceduri de slăbire.

Oana Roman dă semne de pace în scandalul cu Marius Elisei: „Poate și eu am exagerat”

După ce săptămâna trecută Oana Roman și Marius Elisei și-au aruncat cuvinte dure în mediul online, se pare că lucrurile s-au mai așezat între cei doi.

Oana Roman le-a spus fanilor din mediul online că s-a gândit mai mult la toate cele întâmplate săptămâna trecută și a ajuns la concluzia că totul a fost greșit.

Citește și: Reacția Oanei Roman, după ce Marius Elisei a declarat că ar trebui să îi mulțumească pentru că „a luat-o grasă și a lăsat-o slabă”

„Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit. Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze și vreau să încheiem”, a mărturisit vedeta pe InstaStory.

Vezi primul episod din serialul Prison Island și descoperă povestea ▶ Ai dramă, acțiune și aventură în AntenaPLAY