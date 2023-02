Decizia luată de Marius Elisei, în urma scandalului cu Oana Roman. Ce mesaje a primit

În urma despărțirii cu scandal dintre Oana Roman și Marius Elisei, acesta din urmă a făcut un anunț pentru persoanele apropiate și pentru cei ce își doresc să îl contacteze. Marius Elisei a fost nevoit să recurgă la un gest neașteptat, după ce anumite informații din relația lor au fost făcute publice, iar internauții au reacționat.

La ce gest a recurs Marius Elisei în urma despărțirii de Oana Roman

În urmă cu câteva zile, Oana Roman a anunțat că ea și Marius Elisei au ajuns, din nou, la separare. De atunci, între cei doi s-a iscat un adevărat „război”, cu acuzații și replici acide de fiecare parte. Conflictul dintre foștii parteneri pare în continuare a fi departe de a se finaliza.

Marius Elisei a explicat că a fost nevoit să își schimbe numărul de telefon, fără să explice însă motivul exact. Comunitatea sa s-a gândit imediat că acesta ar fi putut să primească mesaje cu amenințări din partea susținătorilor Oanei Roman.

„Acest mesaj este pentru cei care mă caută pe celălalt număr. Spun celălalt pentru că a fost închis și trebuie să îmi iau un alt număr de telefon, din păcate, dar asta e, mergem mai departe. Nu mă mai căutați pe acel număr de telefon pentru că nu mai este valabil”, a anunțat Marius Elisei, pe Instagram.

O altă variantă posibilă ar fi aceea că abonamentul lui Marius Elisei să fi fost trecut pe numele Oanei Roman, astfel că, odată cu separarea, s-a decis schimbarea numărului și a abonamentului.

Marius Elisei, criticat în urma declarațiilor sale controversate

În această dimineață, Marius Elisei a dat de înțeles că s-a confruntat cu un val de critici în mediul online, în urma comentariilor făcute la adresa mamei fiicei lui.

„Am observat aseară că foarte multă lume și-a dat cu părerea într-un mod care nici ei nu cred că știu de ce au făcut-o dar mă rog, este alegerea fiecăruia. Atâtea jigniri și atâtea critici mi s-au adus aseară pentru cum am putut să fac un lucru sau un gest.

Nu m-ați atacat în niciun fel prin vorbele pe care mi le-ați adus pentru că eu timp de 10 ani cu asta am fost învățat, așa că jignirile voastre nu sunt un lucru nou”, spus el pe InstaStories.

Oana Roman, mesaj acid după despărțirea de Marius Elisei

În urma anunțului despărțirii, Oana Roman a scos la iveală mai multe detalii din timpul relației cu Marius Elisei. „Foarte mulți mi-au scris că spăl rufele în public. Nu. Trebuie să nu mai protejăm pe cei care fac rău. Trebuie să avem curaj să ne exprimăm. Nu este vorba despre spălat rufele în public, asta este o prostie inventată.

Este despre a-ți asuma ceea ce ai trăit, despre a nu te mai lăsa călcată în picioare. Eu am trăit ani de zile un abuz mental și emoțional extrem. Ca mine sunt milioane de femei. Nu trebuie să tăcem. Eu nu mai protejez pe nimeni. Eu am curaj să vorbesc despre ceea ce am trăit”, a spus Oana Roman pe Instagram.

