Ce studii are Gina Pistol. Cum a ajuns frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite să lucreze în televiziune

Gina Pistol a știut, încă de la o vârstă fragedă, că vrea să devină model și s-a mutat în București pentru a avea mai multe oportunități.

Cu toate că drumul său nu a fost unul ușor, fiind presărat cu multe provocări, aceasta a ajuns să fie, în cele din urmă, una din cele mai de succes prezentatoare din showbiz, dar și una din cele mai frumoase femei din România. Iată cum a început drumul său spre celebritate!

Ce studii are, de fapt, Gina Pistol

Gina Pistol s-a născut la Roșiorii de Vede, județul Teleorman, într-o familie care nu i-a oferit confortul financiar de care avea nevoie, potrivit Viva. În plus, părinții ei au divorțat pe când avea doar șase ani, fiind crescută doar de mamă, potrivit Spynews.

La vârsta de 19 ani, Gina Pistol a decis să își ia viața în propriile mâini și să se mute la Capitală pentru a-și îndeplini visul. Ea a absolvit Școala de Arte și Meserii, dar nu a continuat mai departe cu studiile, deoarece s-a angajat ca să aibă din ce se întreține, potrivit celor două surse citate mai sus.

Astfel, prezentatoarea de televiziune a lucrat, mai întâi, ca vânzătoare într-un centru de copiere, iar, apoi, la un chioșc de cartier. Ulterior, ea a avansat în domeniul comerțului și a devenit vânzătoare într-un magazin cu haine de brand, atunci fiind și momentul când a dat lovitura! Se pare că în acea perioadă ar fi fost descoperită și i s-ar fi propus să pozeze goală, lucru pe care l-a acceptat, potrivit Spynews.

Gina Pistol a dezvăluit că, ulterior, mulți bărbați și-au permis „glume proaste” pe seama acelei apariții, însă, după ce a crescut, a învățat cum să îi pună la punct:

„Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… Mai ales după ce am apărut în revistele alea… Am auzit atâtea glume proaste și când am crescut și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul ăsta. Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ.”, a povestit Gina Pistol în podcastul lui Mihai Morar, citată de Viva.

Cum a ajuns Gina Pistol să lucreze în televiziune

Gina Pistol a reușit să devină cunoscută după ce a pozat pentru revista „Playboy”, fiind declarată, atunci, cea mai sexy femeie din showbiz. În același an, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a apărut și în câteva episoade dintr-un serial. Ulterior, ea a jucat în filmul „Margo, iubire de cartier” și a apărut și la diferite emisiuni televizate.

În cadrul unui podcast, Gina Pistol a dezvăluit cum a ajuns să rămână în lumea televiziunii:

„După ce am pozat pentru revista aia, la prima emisiune la care eu am participat ca invitat a fost <<Noaptea Târziu>>. Parcă așa se numea, la Antena, cu Mircea Badea și Oreste. Aia a fost prima emisiune la care am mers ca invitat. Apoi, au început să sosească invitațiile din partea emisiunilor.”, a declarat Gina Pistol, citată de Viva.

