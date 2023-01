Ce sumă cere Carmen de la Sălciua pentru a cânta la o nuntă. Tariful artistei nu este unul accesibil oricărui buzunar

Carmen de la Sălciua se bucură de notorietate în domeniul muzicii de petrecere și este o artistă apreciată de public, astfel că nu duce lipsă de evenimente. Petrecăreții care își doresc ca aceasta să întrețină atmosfera sunt nevoiți însă să scoată din buzunar o sumă considerabilă, dacă își doresc să audă live melodiile cântăreței.

Citește și: Ce decizie a luat Carmen de la Sălciua în privința căsniciei sale. Ce mesaj a transmis artista pe rețelele sociale

Ce sumă cere Carmen de la Sălciua pentru a cânta la un eveniment privat

Se pare că tariful perceput de Carmen de la Sălciua a crescut odată cu cariera sa, așa cum era de așteptat, iar acum diferă față de cel de la începuturile sale în muzică. Artista are fani și în străinătate, în această perioadă deplasându-se pentru mai multe evenimente în Spania, spre exemplu.

La începutul carierei sale, Carmen de la Sălciua cânta alături saxofonistul Nelu Popa, cei doi interpretând muzică folclorică. Abia mai târziu, cântăreața a optat pentru muzica de petercere, alegere care i-a adus faima și cariera de care se bucură în prezent.

Potrivit informațiilor apărute în presă, citate de Spynews, Carmen de la Sălciua cerea în vara anului 2022 o sumă de ordinul miilor de euro pentru a se prezenta la petrecerile private. Mai exact, tariful cântăreței se învârtea în jurul sumei de 4.500 de euro, însă acesta era pentru un întreg „pachet”, având în vedere că artista venea însoțită și de colegul său, Nelu Popa.

Citește și: Carmen de la Sălciua, prima reacție după ce s-a zvonit că ar fi însărcinată. Mesajul care i-a luat prin surprindere pe fani

Cu toate că prețul nu este unul accesibil oricărui buzunar, Carmen de la Sălciua este în continuare o prezență solicitată la nunți și botezuri, fiind apreciată pentru întreținerea atmosferei și onorarea înțelegerilor pe care le are cu organizatorii.

Cântăreața are succes răsunător și în străinătate, acolo unde se deplasează adesea tot pentru a le cânta admiratorilor săi. La începutul acestui an, artista a dezvăluit că va avea numeroase evenimente în Spania, anunțate pe rețelele de socializare.

Ce spune Carmen de la Sălciua despre retragerea din muzică

Carmen de la Sălciua a lipsit o perioadă din mediul online, imediat după ce s-a căsătorit cu partenerul ei, Marian Corcheș, iar admiratorii vedetei au intrat la bănuieli. Fanii au asaltat-o pe artistă cu întrebări, iar vedeta a oferit un răspuns cuprinzător cu privire la cariera ei muzicală.

Carmen de la Sălciua dezvăluia în cadrul unui interviu, în urmă cu ceva vreme, că va veni o perioadă în care va renunța la cariera sa muzicală, artista dorind să se concentreze pe viața de familie și pe credința pe care o are. Se pare însă că aceasta se referea la perioada înaintării în vârstă, nu la viitorul apropiat. Artista a mărturisit că nu va renunța la cariera sa muzicală prea curând, având în continuare foarte multe proiecte în desfășurare.

„Eu nu am spus niciodată că mă las de muzică. Eu am spus doar că la bătrânețe nu mă văd cântând. Bătrânețea pentru mine este undeva la 60-70 de ani. Eu acum am 34 de ani, îmi doresc să fac muzică în continuare.

Asta este cariera mea și asta este ceea ce-mi doresc eu. Am o echipă în spate cu care cânt la evenimente. Dacă nu sunt foarte activă uneori este pentru că mai am și eu o viață, asta nu înseamnă că mă las de muzică”, a explicat Carmen de la Sălciua pe rețelele de socializare.

Valentin și Gabriela, protagoniștii episodului 14 Mireasa: Confesiuni | Sezonul 2. Dă PLAY și vezi exclusiv în AntenaPLAY.