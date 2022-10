Carmen de la Sălciua, adevărul despre retragerea din muzică. Ce le-a dezvăluit artista fanilor curioși

Carmen de la Sălciua dezvăluia în cadrul unui interviu, în urmă cu ceva vreme, că va veni o perioadă în care va renunța la cariera sa muzicală, artista dorind să se concentreze pe viața de familie.

Cântăreața s-a căsătorit recent cu alesul inimii ei, Marian Corcheș, în cadrul unei ceremonii discrete, departe de ochii curioșilor. Având în vedere că în ultima perioadă vedeta s-a aflat în mijlocul pregătirilor, se pare că admiratorii săi au observat rapid că nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare.

Carmen de la Sălciua, declarații despre retragerea din muzică. Ce le-a răspuns fanilor curioși

Luând în calcul și declarațiile anterioare ale artistei, fanii curoși au întrebat-o de curând pe Carmen de la Sălciua dacă nu cumva a luat o pauză de la cariera ei muzicală sau dacă a renunțat complet la această industrie.

Îndrăgita cântăreața a răspuns curiozităților, punând capăt acestor speculații. Carmen de la Sălciua a dezvăluit că declarațiile ei în legătură cu retragerea din muzică se refereau doar la perioada înaintării în vârstă. Artista a mărturisit că nu va renunța la cariera sa muzicală prea curând, având în continuare foarte multe proiecte în desfășurare.

„Eu nu am spus niciodată că mă las de muzică. Eu am spus doar că la bătrânețe nu mă văd cântând. Bătrânețea pentru mine este undeva la 60-70 de ani. Eu acum am 34 de ani, îmi doresc să fac muzică în continuare.

Asta este cariera mea și asta este ceea ce-mi doresc eu. Am o echipă în spate cu care cânt la evenimente. Dacă nu sunt foarte activă uneori este pentru că mai am și eu o viață, asta nu înseamnă că mă las de muzică”, a explicat Carmen de la Sălciua pe rețelele de socializare.

Carmen de la Sălciua, mărturisirile din trecut care i-au luat prin surprindere pe fani

Fire credincioasă, artista explica în trecut că se teme ca nu cumva muzica ei să îi aducă pe oameni în păcat, astfel că are în plan ca la un moment dat să își schimbe meseria și să își dedice viața lui Dumnezeu.

„Încerc pe cât posibil ca muzica pe care o cânt să nu aducă oamenii într-o stare în care să intre în păcat. Deși, de foarte multe ori nu pot să controlez acest lucru și atunci realizez cât de mare este păcatul meu. (..)

Probabil, lucrarea mea a fost să fiu cunoscută și iubită de atâția oameni și într-un final să fie destinată viața mea lui Dumnezeu. Îmi doresc să cânt, dar îmi doresc s-o iau mai ușor și într-un final, probabil, să-mi schimb meseria”, spunea ea în cadrul unui podcast.

Carmen de la Sălciua a revenit din Republica Dominicană, acolo unde și-a petrecut luna de miere

La scurt timp după nuntă, Carmen de la Sălciua și soțul ei „au fugit” în luna de miere într-o locație exotică, acolo unde au petrecut primele clipe în calitate de proaspăt însurăței. Cei doi au ales Republica Dominicană drept destinație, acolo unde au fost filmate multe proiecte autohtone de televiziune.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu câteva săptămâni, evenimentul fiind unul restrâns. Abia în momentul în care ceremonia a ajuns la final, Carmen a anunțat marea veste și pe rețelele de socializare. În continuare, atista vrea să își întemeieze o familie în adevăratul sens al cuvântului și are de gând să devină și mămică. Petrecerea de nuntă va fi organizată anul viitor, iar tot atunci cântăreața a mărturisit că și-ar dori să poată face și botezul, dacă va apărea un bebe în viața ei.

