Ce sumă de bani încasează lunar Ioana Tufaru din drepturile de autor ale mamei sale, Anda Călugăreanu. Cum mai arată în prezent

Ioana Tufaru nu duce o viață destul de complicată, din cauza lipsei banilor, mai ales că aceasta încasează o sumă foarte mică de pe urma drepturilor de autor ale mamei sale, celebra actriță Anda Călugăreanu.

Ioana Tufaru, suma mică de bani pe care o primește de la statul român. Iată ce declară ea

Aceasta s-a plâns în repetate rânduri cât de greu se descurcă cu banii, asta și după ce soțul ei rămăsese fără serviciu. Fiica regretatei Anda Călugăreanu își dorește să-i cumpere copilului ei haine noi de Paște, așa cum este tradiția, potrivit libertatea.ro.

Din drepturile de autor ale mamei sale, Ioana Tufaru primește de la stat suma de aproximativ 700 lei.

Iată ce a declarat aceasta:

„De Paște, îi voi lua lui Luca în dar hăinuțe, căci am depășit stadiul de jucării. De acum este băiat mare, îl pregătim de școală, în toamnă. Îi place cartea, o să-l ajut la lecții, o să am grijă să ajungă un om important”, a declarat Ioana Tufaru, pentru ego.ro.

„Eu și mama am avut o relație foarte puternică. M-a adorat. Mă alinta Bubulina, căci eram grăsuță! Știa că este foarte bolnavă, a luptat, dar era foarte slăbită. Mi-a spus că ea o sa moară și să am grijă ce fac în viață. Eram acasă când a murit. A fost o tragedie, aveam doar 14 ani… Atunci m-am trezit singură pe lume…”, a spus fiica regretatei artiste.

Ioana Tufaru a vorbti despre mama ei:

„O visez mereu că îmi cere ceva. Mâncare, apă, țigări. Mi-a cerut, acum câțiva ani, chiar și o pătură, cu care să se învelească acolo, că îi e tare frig. Am dat de pomană mâncare și haine. Sunt convinsă că mă veghează, o simt alături tot timpul. Se apropie Paștele, cu mama am multe amintiri. La pregătiri pentru masa tradițională nu o ajutam eu, eram prea micuță. De Iepuraș, ea mă răsfăța cu daruri, hăinuțe și dulciuri. De Paște voi găti și eu ce am văzut la noi în casă, pe masă vom avea ouă vopsite, salată, miel, ciorbiță!”, a mai mărturisit Ioana cu multă nostalgie.

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru, a jucat alături de Maia Morgenstern

Ioana Tufaru a avut norocul și șansa de a juca alături de Maia Morgenstern, dar și de alți actor cunoscuți de pe scena teatrului românesc. Aceasta a dezvăluit cât de frumoasă i s-a părut această experiență și ce sfaturi a primit.

Ioana Tufaru a vorbit despre experiența ei pe scena teatrului. Aceasta are în sânge talentul actoricesc și muzical de la părinții ei, iar acest lucru a ajutat-o foarte mult în noua sa experiență. Din păcate, aceasta s-a putut bucura de meseria de actrița doat până a început pandemia, atunci când show-urile s-au anulat.

Însă speră ca totul să revină la normal și să-și poată relua activitatea artistică. Maia Morgenstern i-a fost alături și a îndrumat-o pe noul drum profesional.

„Uite, întrebarea asta e cea mai frumoasă din toate… ar fi multe de răspuns, am trăit alături de actorii de la TES cu care am jucat (și sper sa mai joc ) în Scripcar, momente frumoase și unice. Sfaturi am primit multe, dar o să menționez doar că cele mai frumoase le-am primit de la actrițe precum Roxana Guttman sau Maia Morgenstern, chiar și de la regizorul Andrei Munteanu …. am învățat multe de la ei, foarte multe, dar, repet, dacă aș povesti am sta câteva zile să vorbim doar despre asta.

Am învățat multe lucruri frumoase de la ei, de exemplu, că pe scenă, dacă nu ești serios și nu asculți și faci ce spune regizorul poți pleca acasă. Înseamnă că ai venit degeaba la repetiții. Maia îmi spunea mereu: ,,Ioana, să fii atentă la ce spune domnul regizor, să înveți, să știi bine ce ai de făcut acolo!'. În general, ei aveau o problemă cu mine că vorbeam tare și îmi spuneau mereu să nu mai vorbesc tare că ei nu sunt surzi… Am multe amintiri trăite cu ei…”, a povestit Ioana Tufaru, în exclusivitate, pentru ciao.ro.

