Ce surpriză a primit Anamaria Prodan în ziua în care a împlinit 49 de ani. Cum au impresionat-o persoanele apropiate

Ziua de 17 decembrie este una specială pentru familia Anamariei Prodan. Impresara a împlinit frumoasa vârsta de 49 de ani, iar persoanele apropiate ei nu au uitat să o impresioneze cu cadouri spectaculoase.

Deși a fost pe buzele tuturor în ultima perioadă, vedeta radiază de fericire, mai ales pentru că are alături de ea prietenii, iar drept dovadă stau imaginile publicate pe rețelele sociale. Totodată, aceasta a primit o mulțime de surprize de ziua ei din partea apropiaților și nu a ezitat să le arate prietenilor din mediul virtual.

Cum a fost surprinsă Anamaria Prodan de ziua ei

Impresara s-a bucurat de simpla prezentă a celor mai importante persoane din viața sa, chiar în ziua în care a împlinit 49 de ani. Anamaria Prodan a publicat și câteva imagini din momentul surprizei.

Vedeta s-a lăsat fotografiată cu o mulțime de baloane pe lângă ea, cadouri scumpe și două buchete de flori în mâini, semn că aceasta este apreciată de cei care o cunosc.

„49 de ani fericiți”, a scris ea, vizibil fericită.

Postarea a strâns rapid mai bine de 20 mii de like-uri și o mulțime de urări din partea prietenilor virtuali. Printre cei care i-au lăsat un mesaj la imagine se numără și fiica ei cea mare, Sarah.

„La mulți ani frumoși, așa ca tine 😍😍!”, „La mulți ani sănătoși și fericiți”, „La mulți ani minunați!❤” sau „La mulți ani sănătoşi și frumoşi 💋”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre primul său divorț

Anamaria Prodan și Tiberiu Dumitrescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fete, Sarah Dumitrescu și Rebecca Dumitrescu. După câțiva ani, cei doi au luat decizia de a merge pe drumuri separate și de a divorța.

În cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, impresara a vorbit fără perdea despre primul său divorț, prin care a trecut extrem de discret, fără prea multe speculații în presă.

Reporterul XNS: “Tu ai mai divorțat o dată și ești prietenă cu Tibi…”

“Și nu a știut nimeni pe Pământ și n-au apărut amante și n-au apărut copii și n-a apărut niciun fel de mizerie. Asta ține de educație foarte tare și eu am demonstrat până astăzi că într-adevăr educația pe care mi-au dat-o părinții mei este atât de solidă și caracterul atât de frumos încât sunt și astăzi exemplu pentru toată lumea”, spunea Anamaria Prodan Reghecampf despre relația pe care a avut-o cu Tiberiu Dumitrescu.

“Eu nu am niciun fel de problemă. Eu toată viața mea am rămas prietenă cu toți oamenii care și-au dorit lucrul ăsta. Eu am învățat să iert. Sunt o persoană foarte evoluată, un suflet foarte evoluat. Am învățat să iert, în ani. Și sunt foarte mândră, că atunci când ierți, atingi cumva absolutul”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.