Mirabela Grădinaru a mers la Varșovia în perioada 18-19 noiembrie, acolo unde a participat la summitul internațional care a avut ca temă protejarea copiilor și adolescenților în mediul digital. Partenera lui Nicușor Dan a fost invitată de Prima Doamnă a Poloniei, Marta Nawrocka.
Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la conferința internațională de la Varșovia
Mirabela Grădinaru a avut o apariție elegantă la Varșovia, acolo unde a purtat o ținută complet crem, formată dintr-un sacou, o bluză și o fustă peste genunchi. Partenera lui Nicușor Dan a optat pentru o pereche de pantofi crem și pentru o geantă de la un brand românesc, accesoriu care ar fi costat-o pe Mirabela Grădinaru până în 1.000 de lei.
Conferința internațională a avut ca scop identificarea unor soluții concrete pentru protejarea minorilor și adolescenților în mediul online. S-a vorbit despre cyberbullying, manipulare informațională, dependența de ecrane și inteligența artificială.
La conferință au mai participat și Primele Doamne din Lituania și Ucraina, dar și Charity Wallace, trimisul special al Statelor Unite pentru inițiativa „Fostering the Future”. Summitul face parte din proiectul lansat de Melania Trump.
Mirabela Grădinaru a prezentat două exemple de bune practici
În discursul său de la summit, Mirabela Grădinaru a vorbit despre responsabilitatea adulților de a proteja copiii în mediul online, fără a le îngrădi accesul. Partenera lui Nicușor Dan a prezentat două exemple de proiecte care susțin această idee, mai exact „Zi de Bine și „Ora de Net”.
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