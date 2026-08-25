Mirabela Grădinaru a efectuat o vizită la Kiev, fără Nicușor Dan, la invitația Olenei Zelenska, soția lui Volodimir Zelenski.

Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei | Hepta

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a fost prezentă la Kiev, la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni.

În paralel, a avut loc reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care Președintele României, Nicușor Dan, a participat prin videoconferință.

În aceeași zi, au avut loc la Kiev și ceremonii prilejuite de Ziua Independenței Ucrainei, la care a participat și Mirabela Grădinaru, în contexul prezenței acesteia la Kiev la evenimentul organizat de către Olena Zelenska, potrivit oficialilor, citați de digi24.ro.

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Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru

La sosirea în Piața Sfânta Sofia, unde a avut loc ceremonia oficială, Mirabela Grădinaru a atras atenția prin simplitate și eleganță. Partenera lui Nicușor Dan a optat pentru o rochie simplă, ivoire, croită sobru.

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Alegerea vestimentară i-a oferit o prezență distinsă în momentul în care a fost întâmpinată oficial de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de soția acestuia.

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Potrivit imaginilor publicate de cotidianul.md, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan s-a întâlnit la Kiev și a vorbit și cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

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Nicușor Dan nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru la Kiev

Președintele Nicușor Dan nu a însoțit-o pe partenera sa la eveniment. În timp ce Mirabela Grădinaru a participat în capitala ucraineană alături de alți lideri europeni, șeful statului român a rămas la București și a participat prin videoconferință la reuniunea „Coaliției pentru Voință”, grupul de state care sprijină Ucraina, potrivit hotnews.ro.

Președintele a transmis, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare, un mesaj de felicitare populației ucrainene, omagiind curajul și reziliența de care dau dovadă în apărarea libertății și suveranității lor.

„Cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei, România transmite cele mai calde felicitări, alături de urări de pace, securitate şi prosperitate. Azi omagiem extraordinarul curaj şi rezilienţa eroică a poporului ucrainean care apără valorile noastre comune şi libertatea.

România va continua să fie alături de Ucraina, statornică în susţinerea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestei ţări. Ucraina poate conta pe ajutorul nostru multidimensional”, a scris Nicușor Dan pe platforma X, potrivit Revista Viva.

„În acelaşi timp, angajamentul continuu al NATO în ceea ce priveşte Ucraina rămâne esenţial pentru stabilitate şi securitatea pe termen lung a întregii zone euroatlantice”, a adăugat Nicuşor Dan, potrivit sursei citate mai sus.