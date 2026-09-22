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Mirabela Grădinaru a făcut senzație cu ținuta de la inaugurarea "The Queen Marie of Romania Corner" din New York

Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în SUA, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat la inaugurarea "The Queen Marie of Romania Corner" din New York. Cum arată ținuta cu care partenera președintelui a făcut senzație.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 13:59 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 14:07
Mirabela Grădinaru a făcut senzație cu ținuta de la inaugurarea "The Queen Marie of Romania Corner" din New York | hepta.ro
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Invitată alături de președintele Nicușor Dan la New York, Mirabela Grădinaru a avut ea însăși alt program. De asemenea, ca de fiecare dată, aceasta a atras toate privirile prin ținuta sa la inaugurarea "The Queen Marie of Romania Corner" din New York.

Mirabela Grădinaru a făcut senzație cu ținuta de la inaugurarea "The Queen Marie of Romania Corner" din New York

Mirabela Grădinaru a fost invitată de Melania Trump la un dejun dedicat partenerelor și partenerilor liderilor de stat prezenți în SUA.

Mirabela Grădinaru îl însoțește pe președintele Nicușor Dan în Statele Unite, în cadrul vizitei oficiale desfășurate la New York cu ocazia celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Cei doi au participat deja la mai multe evenimente în oraș, iar programul partenerei șefului statului include și întâlniri separate de agenda prezidențială.

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Nicușor Dan se află la New York în perioada 21-23 septembrie, unde participă la reuniunile organizate în cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU. Agenda președintelui cuprinde întâlniri cu oficiali internaționali, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității românești, precum și participarea la reuniuni dedicate unor teme internaționale.

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan urmează să susțină intervenția națională a României în cadrul dezbaterilor generale ale Adunării Generale a ONU. De asemenea, programul său include participarea la reuniuni consacrate situației din Ucraina.

În paralel, Mirabela Grădinaru are propriul program la New York. Luni, 21 septembrie, aceasta a participat la o reuniune dedicată modului în care dezvoltarea accelerată a tehnologiei și a inteligenței artificiale poate influența siguranța copiilor. Evenimentul, desfășurat sub inițiativa „Fostering the Future Together”, a fost fondat de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de mediul digital în care cresc copiii și de nevoia ca dezvoltarea tehnologică să fie însoțită de educație, îndrumare și măsuri de protecție.

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Programul Mirabelei Grădinaru continuă și marți, când aceasta este așteptată la dejunul oferit de Melania Trump pentru primele doamne și primii domni aflați la New York cu ocazia reuniunilor ONU. Evenimentul face parte din seria de întâlniri organizate în marja Săptămânii la Nivel Înalt.

Cei doi au avut și momente comune în timpul vizitei. Duminică, 20 septembrie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au mers la Memorialul 9/11 din New York, unde au depus flori în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001.

Vizita la New York reprezintă una dintre primele participări ale lui Nicușor Dan la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU în calitate de președinte al României, în timp ce prezența Mirabelei Grădinaru este legată de evenimentele și inițiativele dedicate partenerilor liderilor internaționali.

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