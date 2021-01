Ce vedetă a strâns cei mai mulți urmăritori pe Instagram. Celebrul actor Rupert Grint a intrat în Cartea Recordurilor

Rupert și-a făcut cont de Instagram în noiembrie 2020, iar prima fotografie pe care a postat-o a fost cu fetița lui, Wednesday. Fotografia adorabilă în care el o prezintă lumii întregi pe frumoasa lui fetiță a strâns peste 3 milioane de aprecieri, iar comentariile cu laude ale fanilor au curs.

În doar 4 ore după ce și-a făcut cont pe Instagram, Rupert a strâns peste 1 milion de urmăritori, doborând recordul actriței din Friends, Jennifer Aniston. Reacția actorului a fost incredibilă:

“Nu îmi vine să cred. Este ireal. Nu am crezut niciodată că o să ajung să am cont de Instagram. Mereu am zis că nu o să-mi fac, dar apoi m-am gândit că oricum e o perioadă tulbure. Deci de ce nu? E nebunie...Personal cred că Wednesday face furori pe internet. Ea e responsabilă”, a declarat actorul, uimit de reușita sa.