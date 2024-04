Andreea Raicu, ținuta care i-a pus în valoare bustul amplu. Ce detaliu au observat, însă, fanii

Andreea Raicu a fost una dintre vedetele invitate la decernarea Premiilor Gopo, ediția 16, unde au fost prezenți mai mulți actori și celebrități TV.

Andreea Raicu a impresionat cu o ținută extraordinară, care a întors toate privirile. Vedeta a ales să poarte un top negru, cu bretele căzute pe umeri, care i-a scos în evidneță bustul amplu.

În partea de jos, Andreea a purtat o fustă neagră lungă, care i-a ascus pantofii cu toc. Topul este cel care a făcut senzație pentru că nu a fost unul simplu.

Andreea Raicu, ținuta purtată la Premiile Gopo a atras toate privirile

Într-o postare pe Instagram pe care Andreea Raicu a făcut-o după eveniment, a explicat și semnificația ținutei sale care a atras toate privirile și blițurile fotografilor.

“E-waste but make it fashion. Ieri, la @premiilegopo, la invitația @environ.romania , am purtat o piesa care spune o poveste foarte importanta. Creat dupa un concept gandit de Environ, topul realizat de @katerinimou este mai mult decat un fashion statement, este un manifest al bunului simt pe care il datoram naturii pentru tot ce ne ofera ea.



Natura ne invata sa ne luam timp, sa avem rabdare cu noi, ne ajuta sa fim creativi, sa avem incredere in procesul nostru de crestere, sa fim recunoscatori pentru ce avem. Natura ne hraneste, ne imbraca, ne adaposteste. Ne bucuram de ea cu toate simturile noastre si inapoi avem a-i da un singur lucru: respectul de a actiona responsabil.



Iubesc mesajul campaniei @environ.romania care schimba paradigma prin acest top superb accesorizat cu piese reciclate de la aparate electronice scoase din uz. Este uimitor cum ceva considerat „deseu” poate fi transformat intr-o opera de arta vestimentara care sa poarte un mesaj atat de puternic.

In final, va rog, intrati pe pagina Asociatiei Environ Romania care se ocupa de reciclarea deseurilor electronice si urmariti comunicarile si campaniile lor. Iar daca aveti aparate electronice prin casa pe care nu le mai folositi, care stau uitate prin sertare de ani de zile, oferiti-le o noua viata si mergeti cu incredere la ei pentru reciclare”, a scris Andreea la descrierea postării sale de Instagram în care își arată mândră ținuta, fiind surprinsă alături de alte vedete TV.

Așadar, pe corset erau aplicate piese reciclate de la diverse aparate electrocasnice care nu au mai putut fi reparate. Acest detaliu nu avea cum să le scape fanilor care au felicitat-o pentru inițiativa de a trage un semnal de alarmă cu privire la felul în care protejăm mediul și la faptul că ar trebui să reciclăm mai mult.

Andreea Raicu este deja cunoscută pentru diverse astfel de cauze pentru care militează și despre care vorbește adesea în aparițiile sale în mediul online sau la TV.

Recent, Andreea a postat pe contul său de Instagram și despre o inițiativă a fundației Salvați Copiii, legată de educația pentru sănătate care e atât de impotantă în școli. Pe lângă cariera ei deja aglomerată, Andreea își face mereu timp și pentru lucurile care contează comunitatea ei și transmite întotdeauna mai departe mesaje pozitive.