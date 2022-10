Cea mai prețioasă lecție învățată de Victor Slav după ce a pierdut mai multe business-uri. Ce a înțeles

Victor Slav a oferit recent un interviu în cadrul căruia a adus în discuție și problemele pe care le-a întâmpinat, de-a lungul timpului, în lumea afacerilor. Prezentatorul TV a fost și este în continuare interesat de acest domeniu și a încercat să își deschidă mai multe business-uri, însă nu de fiecare dată ideile sale au dat roade.

Acesta a vorbit despre greșelile pe care le-a făcut, dezvăluind totodată și ce lecții prețioase l-au învățat eșecurile. Victor Slav a deținut mai multe afaceri, printre care și o florărie unde era co-proprietar cu fosta lui parteneră de viață, Anda Adam, dar și un restaurant în centrul Capitalei.

Citește și: Cum reușește Victor Slav să rămână în formă la 42 de ani. Trucul care îi menține trupul sculptat

Victor Slav, despre greșelile pe care le-a făcut în afaceri

De-a lungul anilor, fostul prezentator a făcut mai multe investiții, însă nu toate au mers cum s-ar fi așteptat. Extrem de sincer, Slav a dezvăluit care a fost motivul din cauza căruia a fost nevoit să închidă afacerea pe care o deținea cu Anda Adam.

Citește și: Victor Slav, declarații sincere despre episodul cu consumul de substanțe interzise. A luat sau nu droguri?

„Nu a fost nevoie doar de curaj, ci și de puțină nebunie. A fost un vis pe care am dorit să mi-l îndeplinesc și am reușit. Este o perioadă foarte, foarte grea, HoReCa este o industrie greu încercată. (..)

De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu.

A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți”, a dezvăluit el, pentru revista Viva.

Victor Slav, despre investițiile sale

Victor Slav a mărturisit totodată că nu este genul care să își facă prea multe economii, ci mai degrabă preferă să își investească banii.

„Nu pun bani la ciorap, nu am reușit să acumulez, mereu i-am investit, pentru că eu cred că banii trebuie să circule. Nu strâng sume colosale, dar în perioada asta cei care au reușit să strângă și să aibă disponibilități bănești au un plus. (..)

Asta mi-a demonstrat mie trecerea anilor, că echilibrul este cheia, să te bucuri și de notorietate, dar să diminuezi, pe cât posibil, și expunerea excesivă. Am avut și momente grele, și momente de pauză, dar eu cred că și aceste momente fac parte din drumul meu și uneori sunt binevenite”, a mai spus el.

Vezi imagini din noul sezon America Express ▶ Primele episoade din Jurnal de călătorie sunt în AntenaPLAY