Cele mai neașteptate despărțiri ale anului 2020. Care sunt cuplurile care și-au spus adio după ani buni de relație

Criss și Vlad, actorii din serialul ''Adela'', și-au șocat fanii când au anunțat oficial că se despart, după nu mai puțin de 9 ani de relație. Fostul cuplu a dat vestea pe Instagram prin intermediul unui filmuleț în care explică motivele pentru care își doresc să meargă pe drumuri separate.

Pepe și Raluca Pastramă

Pepe şi Raluca Pastramă s-au despărțit oficial după opt ani de căsnicie, fiind hotărâți să divorțeze. Se pare că Raluca Pastramă a fost cea care a vrut să pună capăt căsniciei în care au trăit atâta timp. Ei au două fetițe, pe Rosa și Maria.

Miley Cyrus și Cody Simpson

Miley Cyrus și-a găsit alinarea în brațele cântărețului Cody Simpson, după despărțirea de Liam Hemsworth, însă relația lor nu a durat prea mult. După ce au sărbătorit împreună ziua de Halloween, cei doi au încetat să mai posteze fotografii în care apar împreună, iar fanii au putut deduce despărțirea.

''Deocamdată nu putem forma un întreg și rămâne să lucrăm cu noi înșine pentru a deveni oamenii care vrem să fim”, a spus Miley Cyrus, conform glamour.com. Ea a continuat spunând că îi leagă o relație de prietenie de 10 ani și că „vor continua să fie prieteni”.

Megan Fox și Brian Austin Green

Megan Fox l-a luat de soț pe Brian Austin Green în 2010. După 10 ani de căsnicie, cei doi au decis că este mai bine să se despartă. Ei au împreună 3 copii, pe Bodhi Ransom Green, Noah Shannon Green și Journey River Green. ''Am avut o relație uimitoare și o voi iubi mereu și știu că și ea mă va iubi mereu'', a spus Austin Green, potrivit glamour.

În prezent, Megan Fox formează un cuplu cu solistul american Machine Gun Kelly.

Channing Tatum și Jessie J

Potrivit Us Weekly, Channing Tatum și Jessie J s-au despărțit în aprilie 2020, după mai bine de 1 an de relație. Cei doi au căzut de comun acord că le este mai bine ca prieteni, despărțindu-se pe cale amiabilă. Tatum a fost căsătorit anterior cu actrița și dansatoarea Jenna Dewan, cu care are o fiică în vârstă de șase ani. Și-au încheiat căsătoria în octombrie 2018, după aproape 10 ani împreună, și au finalizat divorțul în ianuarie 2020.

Pamela Anderson și Jon Peters

Pamela Anderson și soțul Jon Peters s-au despărțit în februarie 2020, după doar 12 zile de la ceremonia intimă, potrivit pagesix.com.

''Viața este o călătorie, iar iubirea este un proces. Având în vedere acest adevăr universal, am decis reciproc să amânăm formalizarea certificatului nostru de căsătorie și să ne punem credința în acest proces'', a spus Pamela Anderson.

Recent, Pamela Anderson s-a căsătorit în secret la 53 de ani. Frumoasa blondă din Baywatch a surprins pe toată lumea cu decizia ei de a-l lua de bărbat pe bodyguardul său, Dan Hayhurst.