Celia este gravidă. Cântăreața va deveni mamă pentru a doua oară. Mesajul emoționant pe care l-a transmis

Cântăreața Celia are doar motive de bucurie de când a aflat că a rămas gravidă și că urmează să devină mamă pentru a doua oară. Vedeta se apropie cu pași rapizi către luna a cincea și cu siguranță este nerăbdătoare să-ți țină copilul în brațe.

Celia este gravidă. Cântăreața va fi mamă pentru a doua oară. Ce a mărturisit

Celia traversează cele mai frumoase clipe din viața ei, de când a aflat că ea și bărbatul inimii ei vor deveni părinți din nou. Amândoi și-au dorit foarte mult acest lucru, iar acum, minunea s-a întâmplat.

Vestea a venit ca un fulger în lumea showbiz-ului românesc, iar mesajele din partea fanilor nu au încetat să curgă, semn că este foarte iubită de români.

„Ieri a fost ziua mea, m-am născut în acea zi în care bat clopotele în mai toate bisericile din Țară. O zi plină de rugăciune, în care probabil și cerul zâmbește chiar m-am abținut tare să nu postez, deși mi-aș fi dorit să împărtășesc bucuria cu voi de ziua mea, am ales să mai ținem minunata veste pentru noi ceva timp. Totuși s-a întâmplat ca altcineva să dea vestea în locul nostru de ziua mea, iar acum, cum aș putea să neg cea mai mare bucurie a noastră???

E o binecuvântare faptul că după lungi încercări am reușit! Puterile Cerești să fie zid puternic de protecție pentru familia mea, e dorinta pe care o am de ziua mea, căci familia noastră se mărește cu încă un suflețel! Aceleași gânduri curate le trimit către voi, protecție Divină și o zi minunată să aveți!”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Fanii nu s-au putut abține la o așa bucurie și i-au scris mai multe cuvinte de felicitare și de La mulți ani, dat fiind faptul că ieri a fost și ziua ei. „Felicitări, să ai o sarcină ușoară”, „La mulți ani, să fiți fericiți cu toții”, „Este cea mai frumoasă etapă din viața unei femei, felicitări”, au fost câteva dintre mesajele pe care fanii i le-au scris pe rețelele de socializare, în semn că o apreciază foarte tare.

Celia a pierdut o sarcină în urmă cu mai mult timp

Celia a trecut printr-o cumpănă de nedescris în urmă cu mai mult timp, atunci când a pierdut o sarcină. Acest lucru a afectat-o foarte tare, însă bucuria pe care o simte acum este incomparabilă.

”Vreau să vorbesc despre o anumită greutate prin care am trecut acum, de curând. Singurul motiv pentru care îmi doresc să vorbesc este că cel mai bun medicament este reprezentat de rugăciune și natură. Am fost acum două luni de zile la pământ, cred că nici familia mea nu știe exact. Am pierdut o sarcină. A fost un șoc puternic, pentru că mă dusesem la examenul morfologic şi acolo am aflat că am pierdut sarcina – apucasem să mă atașez de suflețelul din burtică. (…). Nicio secundă nu m-am gândit la acest aspect, nu m-am gândit la asta. (…). A fost un avort reţinut de două săptămâni şi ceva în burtica mea – așa se numește. Putea să fie hemoragie, infecţie, Dumnezeu m-a păzit”, a povestit Celia, potrivit Cancan.ro.

