Mihai Bendeac, dezvăluiri despre viața sentimentală. Care a fost cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care a primit-o

Mihai Bendeac și Celia au trăit o poveste de dragoste în urmă cu mai mulți ani, iar recent juratul de la iUmor și-a amintit de declarația de dragoste pe care i-a făcut cântăreața, după despărțire.

Mihai Bendeac a mărturisit că a suferit „ca un câine” după despărțirea de Celia, însă amândoi au considerat că acest lucru trebuia să se întâmple.

Mihai Bendeac, dezvăluri despre despărțirea povstea de dragoste cu Celia: „Era totul extrem de latin”

După despărțire, Celia i-a trimis o piesă prin care și-a cântat sentimentele față de Mihai Bendeac. Actorul le-a povestit fanilor că acea melodie i-a rămas întipărită în minte, chiar dacă au trecut aproape 9 ani de la despărțirea de cântăreață.

„Voiam să spun de foarte mult timp o chestie. Am trăit destul de multe în această existență și sper să nu se supere nimeni că spun asta, dar cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care eu ca bărbat am primit-o vreodată și îmi permit să spun asta pentru că a fost o relație de notorietate, acum ani și ani de zile… Cea mai frumoasă declarație de dragoste a fost de la Celia, îmi permit să spun pentru că a fost o relație de notorietate, când am decis amândoi să nu ne mai întâlnim niciodată pentru că era totul extrem de latin în ceea ce trăiam și mi-a trimis în joia de după despărțirea noastră această melodie. Nu pot să nu recunosc faptul că mi-a rămas întipărită și a rămas cea mai bună melodie de dragoste, și faptul că era pentru mine m-a marcat profund. Am suferit ca un câine. Uite că uneori și despărțirile pot să producă niște melodii frumoase și da, descrie foarte mult ce am trăit în perioada aia. E superbă!”, a spus Mihai Bendeac pe Insta Story.

Este vorba despre piesa „Dor de noi (joi)”, lansată de Celia în anul 2012. Piesa este una de dragoste, în care Celia își cântă suferința după despărțire, manifestându-și dorul față de fostul iubit.

Cariera lui Mihai Bendeac

Actor de teatru și film, a absolvit Universitatea Națională de Arta Teatrală și Cinematrografică I.L. Caragiale. Cântăreț, scenarist și regizor. Jurat, poet și compozitor. Toate până la 37 de ani.

Mihai Bendeac s-a născut pe 16 februarie în anul1983. A fost ”Vișinescu”, torționarul-administrator de scară. A smuls lacrimi cu Nea Mărin la Mall. L-a jucat, magistral, pe Gigi Dinică, dar a intrat și în pielea lui Fernando de la Caransebeș. Și-a pus fes și a țipat :”Nu știu d-astea!”, a recitat precum Vadim Tudor și s-a lăsat julit, fix ca pe Târgu Ocna. A fost maestru la ”În puii mei”, prezentator de la ”X Factor” la Antena 1. Alături de Delia Matache și de Cheloo este jurat iUmor. Unde rămâne mască de prestația concurenților sau îi blochează definitiv! Dur, neiertător, romantic, genial.