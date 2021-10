Celia, mesajul pe care l-a transmis după ce a rămas gravidă din nou. Cum se simte cântăreața în luna a cincea de sarcină

Celia a intrat în direct la Antena Stars și a vorbit despre cea mai frumoasă bucurie pe care o trăiește în această perioadă. Vedeta urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil, după ce a pierdut o sarcină, și spune că atât ea cât și partenerul ei de viață sunt mai fericiți ca niciodată.

Celia, delcarațiile pe care le-a făcut cu privire la sarcină. Vedeta este în luna a cincea

Cântăreața Celia traversează cele mai frumoase momente din viața ei, de când a aflat că urmează să devină mamă. Vedeta a vorbit despre cum se simte, cât de fericită este, dar a dat de înțeles subtil și cam ce sex ar avea copilul. Ea spune că este foarte fericită și speră ca sarcina să decurgă perfect, fără complicații.

„Mi-a fost frică să mă bucur, că după câteva pierderi de sarcină în trecut. Eu nu credeam că o să mai pot rămâne. Am pierdut acum 3 ani și am ami pierdut și după. Îmi pierdusem speranța. Deja sunt prea multe intervenții pe uter, cicatrici. Dorit a fost de ani și ani, dar s-a întâmplat. Am luat vitamine, dar tratament am luat abia când am aflat că am rămas însărcinată. A fost greu cu tratament. Am trecut de perioada cu risc maxim. Acum chiar simt că e totul în regulă. O simt în fiecare zi, simt sarcina. Nu știu dacă e fetiță. Da, sunt în 5 luni. Mi s-a spus ceva despre sexul copilului, dar dacă nu am o confirmare sigură, nu pot spune. Fiul meu și-ar dori să fie băiețel, să aibă un frățior. Dacă va fi fetiță mi-aș dori să existe un derivat din Maria.

Au fost momente foarte grele, cu o stare de greață constantă. Am o stare ciudățică, am pus deja 9 kilograme. Am greață destul de des. Soțul meu a fost primul care și-a dorit extraordinar de mult. Nici nu știu dacă Angelo avea un an și el mai voia. Mi-am dorit mult la prima sarcină să nasc natural”, a declarat ea la Antena Stars.

Cântăreața va fi mamă pentru a doua oară. Cum a dat vestea vedeta

Vestea a venit ca un fulger în lumea showbiz-ului românesc, iar mesajele din partea fanilor nu au încetat să curgă, semn că este foarte iubită de români.

„Ieri a fost ziua mea, m-am născut în acea zi în care bat clopotele în mai toate bisericile din Țară. O zi plină de rugăciune, în care probabil și cerul zâmbește chiar m-am abținut tare să nu postez, deși mi-aș fi dorit să împărtășesc bucuria cu voi de ziua mea, am ales să mai ținem minunata veste pentru noi ceva timp. Totuși s-a întâmplat ca altcineva să dea vestea în locul nostru de ziua mea, iar acum, cum aș putea să neg cea mai mare bucurie a noastră??? E o binecuvântare faptul că după lungi încercări am reușit! Puterile Cerești să fie zid puternic de protecție pentru familia mea, e dorinta pe care o am de ziua mea, căci familia noastră se mărește cu încă un suflețel! Aceleași gânduri curate le trimit către voi, protecție Divină și o zi minunată să aveți!”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

