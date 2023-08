Cerințele speciale ale lui Robbie Williams în România. Ce preparat neobișnuit nu va lipsi din meniul starului interațional

Robbie Williams pregătește la București un show de zile mari cu ecrane înalte de 22 de metri și ținute spectaculoase. În schimb, artistul internaționat are o serie de cereri clare. Îndrăgitul cântăreț știe să aibă grijă de membri echipei sale și vrea să îi răsfețe cu cele mai fine preparate.

Robbie Williams va urca în acest weekend pe scena festivalului Summer in the City, de la Romexpo. Artistul internațional e pregătit să facă, din nou, un show electrizant, însă pentru ca totul să decurgă cât mai lin, acesta are niște cerințe speciale. Fie că vorbim despre detaliile tehnice, sau mâncare, cântărețul știe exact ce are nevoie pentru el și pentru echipa sa numeroasă.

Cum va arăta meniul pregătit pentru Robbie Williams în România. Ce va mânca artistul internațional înainte de concertul din România

Îndrăgitul artist nu se află pentru prima dată în România și deja este obișnuit cu împrejurimile. De data aceasta, el va urca pe scena de la Romexo în fața fanilor săi cei mai înfocați, însă atenţia pentru detalii se extinde şi la „bucătăria” spectacolului, transmite news.ro.

Echipa artistului cuprinde 20 de vegetarieni, iar pentru mâncare se vor folosi tacâmuri de inox şi veselă de ceramică. Din meniu nu lipsesc: untul de arahide natural (bio/sănătos), untul natural de migdale, fructele proaspete pentru mic dejun (banane, fructe de pădure, mere, portocale).

Pentru meniul de prânz şi cină cerinţele sunt variate, iar acesta ar trebui să cuprindă: muşchi de vită, somon la grătar cu felii de lămâie şi ierburi, ciuperci şi brie în crustă, cartofi cu rozmarin şi usturoi, fasole verde sotată cu vinegretă de muştar-tarhon, supă de roşii prăjite (vegană), orez cu coriandru, fasole neagră condimentată, supă de porumb prăjit, foie gras, mere caramelizate şi microverdeturi.

De asemenea, pentru că printre cei care fac parte din echipa lui Robbie Williams se numără și persoane vegetariene, vegani sau persoane care au o dietă fără gluten, aceștia avea un meniu personalizat, potrivit sursei menționate anterior.

Meniul sofisticat ar trebui să conțină: obraji de halibut de Alaska copţi, piure de rădăcină de ţelină, sparanghel la grătar, risotto cu trufe negre şi brânză reggiano, burgeri vegetali acoperiţi cu brânză vegană, quesadilla cu fâşii de tofu cu ardei, ceapă, tortilla cu fasole neagră şi burrito cu cartofi dulci, rulade de vinete cu pesmet şi busuioc şi spanac, frigărui de tofu cu sos şi altele.

Din meniul pe care îl va servi Robbie Williams în România nu lipsește nici desertul. Echipa lui s-a asigurat că în cabina starului internațional se vor găsi: îngheţată, plăcinte, budincă de ciocolată și prăjituri. În plus, cu toții vor avea la dispoziţie tot felul de fructe proaspete și diverse batoane Keto, pachete de chipsuri gata sărate, nuci amestecate crude, 5 pachete gumăilliam de mestecat fără zahăr, dar şi cutii cu 30 de prăjituri Jaffa, preferatele lui Robbie Williams.

O nouă schimbare pe ultima sută de metri la festivalul unde cântă Robbie Willams

Festivalul Summer in the City, la care capete de afiş sunt Robbie Williams şi Jason Derulo, va avea loc pe 18 şi 19 august la Romexpo şi nu în Piaţa Constituţiei, aşa cum a fost anunţat iniţial, potrivit unei informări pe pagina oficială de Facebook, relatează news.ro

Prima veste tristă pe care au primit-o participanții a fost că Sam Smith, unul dintre artiștii importanți nu mai participă. Potrivit comunicatului oficial, echipa artistului britanic Sam Smith i-a anunţat pe organizatorii că nu îşi va onora invitaţia de a urca pe scena festivalului şi să susţină concertul, ce urma să aibă loc în Piaţă Constituţiei pe data de 4 iunie.

Ulterior, datele au fost modificate pentru 18 şi 19 august și un nou nume important a fost adăugat lineup-ului și anume Jason Derulo.

Apoi, cu doar câteva zile înainte, a fost schimbată și locația. Astfel, festivalul „Summer in the City” va avea loc la Romexpo. Între artiştii pe care publicul îi va vedea în acest weekend se află și Editors, Calum Scott, Abby Roberts, Nicole Cherry.