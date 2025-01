Povestea tristă de viață a fiicei lui Crin Antonescu. Tânără a rămas fără mamă după ce aceasta și-a pus capăt zilelor. Iată cu ce se ocupă în prezent și ce funcție importantă a obținut în Elveția!

Irina Antonescu este unul dintre puținii copii de politicieni care nu s-au remarcat în mediul online, aceasta preferând să se axeze pe discreția vieții personale.

Fiica lui Crin Antonescu a împlinit vârsta de 23 de ani, iar în prezent ocupă o funcție de top în Elveția, însă puțini știu cât de greu i-a fost să crească fără prezența mamei sale.

Aura Antonescu a luat decizia drastică de a-și pune capăt zilelor după ce timp de trei ani a luptat împotriva unui cancer ovarian. Mama Irinei s-a aruncat de la etajul 6 al blocului în care locuia și astfel a lăsat o durere imensă în urmă.

Iată cum arată și cu ce se ocupă fiica lui Crin Antonescu!

Cum arată fiica lui Crin Antonescu. Tânăra a rămas orfană de mamă la vârsta de doar 3 ani

Irina Antonescu și-a pierdut mama atunci când avea doar trei ani. Ea a rămas în grija tatălui său, căruia nu i-a fost deloc ușor să o crească de unul singur, însă care a reușit să o motiveze să lupte pentru tot ce e mai bun în viață.

Irina Antonescu a avut parte de o copilărie plină de studiu, iar acum este pe picioarele ei. Fiica politicianului nu doar că a reușit să studieze în Marea Britanie, ci și-a făcut tatăl mândru și prin faptul că a obținut un post important în Elveția, scrie viva.ro.

Tânăra este absolventă a unor instituții de prestigiu din lume, obținând programul de licență în Business și Management în cadrul Universității din York și programul de masterat în Management în cadrul Școlii de Economie și Științe Politice din Londra (LSE).

În prezent aceasta ocupă funcția de director de marketing la Investiera Group AG, o companie elvețiană care are birourile în Berna și care este specializată în management de portofoliu și soluții financiare moderne.

Pe site-ul companiei, Irina Antonescu este descrisă drept „o profesionistă dedicată, cu o pregătire solidă și un istoric de succes dovedit” și aduce companiei „cunoștințe, perspicacitate strategică, inovație și o abordare expertă în tehnologie”, potrivit informațiilor oferite de Fanatik.

Irina Antonescu a rămas fără mamă la vârsta de 3 ani

În vara anului 2004, atunci când Irina Antonescu avea doar 3 ani, mama ei a decis să își pună capăt zilelor din cauza bolii nemiloase care o măcina. Aceasta ocupa funcția de medic psiholog la momentul respectiv în cadrul Spitalului Bagdasar din Capitală, și deși îi ajuta pe cei aflați în nevoie, pe ea nu a mai avut putere să o facă.

„Ea mi-a spus un lucru tulburător. Bine, mi-a spus multe lucruri tulburătoare, mai ales în ultima perioadă. Eu o întrebam, când ea era aproape de sfârşit: Ce-o să fac… cum să îmi duc viaţa după… cum o să am grijă de asta mică?'. Şi ea mi-a spus: Când n-ai să mai ştii, ai să înveţi de la ea!

Acest copil, care e cea mai mare bucurie a vieţii mele, a fost 90% dorit de mama lui, care a şi riscat foarte mult să-l aibă. Îi sunt recunoscător pentru asta!” povestea politicianul în 2009 pentru Revista Q Magazine.

Crin Antonescu recunoaște că și-a „suspendat candidatura”

„În legătură cu calitatea mea de candidat, calitatea cunoscută şi recunoscută public, până acum, de candidat comun al coaliţiei aflate la guvernare, aş dori (...) să anunţ că, în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat, pentru că sunt două părţi aici. (...).

Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea toate dificultăţile şi tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt” este mesajul pe care l-a transmis Crin Antonescu în urmă cu 2 zile într-o emisiune la Digi 24, citat de News.ro .

El a continuat spunând că a constatat că „cealaltă parte” a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere şi au luat acest angajament, nu au fost „suficient de împuterniciţi” sau „nu au avut toate acreditările la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord.

„Din acest motiv îl consider suspendat până când domeniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă eventual au alte opţiuni. Pe scurt, ce s-a întâmplat? Ei au făcut această propunere, eu am acceptat-o, le-am spus de atunci că dacă mai au consultări de făcut în partid să le facă şi poate după aceea să anunţăm, şi au spus nu, avem responsabilitatea şi calitatea ca lideri politici să angajăm aici acest lucru şi este urgent. Am înţeles urgenţa, am acceptat urgenţa, de asta s-a legat şi o discuţie privitoare la o dată cât mai rapidă a alegerilor prezidenţiale”, a mai explicat Antonescu potrivit sursei citate anterior.

