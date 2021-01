Charlie Sheen a ajuns la “criză financiară”. Ce s-a întâmplat cu averea actorului care câștiga 1.8 milioane de dolari pe episod

Charlie Sheen (nume real Carlos Irwin Estevez) și-a făcut un renume la Hollywood încă din anii ‘70, când a început să apară în filme precum Apocalypse Now și The Execution of Private Slovik, deși acele roluri erau foarte mici.

În scurt timp, Sheen a început să apară și în producții în care avea roluri importante, precum Major League și Cei Trei Mușchetari (în care l-a interpretat pe Aramis), însă a devenit un nume cunoscut la nivel mondial datorită rolului lui Charlie Harper din serialul de succes Two and a Half Men (Doi bărbați și jumătate).

Charlie Sheen a fost, la un moment dat, cel mai bine plătit actor de la Hollywood

Datorită serialului Two and a Half Men, ce a început să fie difuzat în anul 2003. Sheen a fost numit cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2010, când încasa câte 1.8 milioane de dolari pentru fiecare episod, însă recent a ajuns la stadiul de ”criză financiară”, scrie Daily Mail.