Cheloo a lansat o piesă nouă, într-o colaborare cu un alt artist. Cum sună noul proiect al juratului iUmor

Cea mai nouă piesă lansată de Cheloo în colaborare cu Lazăr, Opus 1 - Kiling The Classics (2021), a intrat deja în trending YouTube! Colaborarea celor doi artiști a fost extrem de apreciată de fani. „Cheloo a scos piesa aproape după un an.. și are impact mai mare decât mulți artiști care publică două piese pe lună!”, a scris unul dintre aceștia.

„A scos Cheloo piesă, a devenit anul mai bun” „Ca întotdeauna, Cheloo reprezintă! Exact chestiuni pe care majoritatea din rap le ocolesc”, „Singurul rapper relevant în România. Genială piesa, clipul la fel”, „Bineeeee!!! Ai rămas top”, „Am ascultat de 8 ori această melodie. Și acum iar play”, „Să-i mulțumim omului pentru aproape 30 de ani de adevăr. Nea Cătă, sper copiii și copiii copiilor noștri să crească cu tine, așa cum am făcut-o noi. Chiar dacă multe guri proaste spun că ați stricat generații, noi, cei din aceste generații, știm că am înțeles mesajele din piesele Paraziților și am ajuns să fim oameni de bună credință, corecți, cu joburi și familii. Vă doresc încă 30 de ani cu multe piese și mult adevăr, căci poate, într-un final, ne trezim și noi din somn”, sunt câteva comentarii pe care le-au scris cei care au ascultat noua piesă a juratului iUmor.

