Cheloo, aventurile prin care a trecut la Raliul Dakar 2022. Ce povestește juratul iUmor

Cheloo și Mihai Ban s-au întors cu multe povești după Raliul de la Dakar. Datorită lor, România a avut o performanță istorică la raliul cu numărul 44 de la Dakar. Echipajul format din Cheloo și Mihai Ban este primul echipaj auto românesc termină tehnic celebrul raliu în 40 de ani de competiții.

Echipa formată din cei doi este pe locul 54 în clasamentul general al grupei auto și pe locul 26 la clasa lor. Cheloo și Mihai Ban au venit în platoul Observator pentru a povesti mai multe despre experiența lor.

Mihai Ban și Cheloo, pe locul 54 la Raliul Dakar 2022

Mihai Ban și juratul iUmor au spus că provocarea din Arabia Saudită a fost mai mare decât cele de până acum.

“El este pilotul, eu sunt omul cu cifrele, adică citesc și cât de cât găsesc direcția”, a spus cu modestie Cheloo și i-a dat cuvântul lui Mihai Ban.

Citește și: Cheloo își petrece ultima zi din an la verificările pentru Dakar 2022

Mihai Ban a mărturisit că prietenul lui, Cheloo, i-a fost un copilot de nădejde.

“Am fost împreună cu echipajul celălalt din Spania. Am făcut împreună echipă, neavând asistență tehnică în cursă și ne-am ajutat unul pe celălalt”, a povestit Mihai.

Mihai Ban și Cheloo nu au sărbătorit așa cum se cuvine sărbătorile de iarnă, alături de familie, pentru că atunci plecaseră în aventură și în ultima zi din an au făcut verificările tehnice.

“Nu ne-am dat seama că e anul nou”, a povestit Mihai Ban care mărturisește că s-a concentrate mai mult asupra cursei decât asupra sărbătorilor.

“Dakarul înseamnă să ai răbare în primul rând. (…) Ai nevoie de răbdare și nu trebuie să te gândești că mai ai 400 km, 300 km din ziua respectivă, că mai ai 200 km de legătură. Tre să ai răbdare și să ții la mașină”, a zis Cheloo.

În ciuda stresului din timpul cursei, Cheloo a povestit că s-a mai îngrășat. În ziua în care au făcut cei mai mulți kilometri, Mihai Ban a povestit că au atins 480 km de probă specială și cu legătură cu tot s-a ajuns la 800 km pe zi.

Cum s-au descurcat cu mâncarea și căldura

“Te îmbrăcai, urcai în mașină, căști, începea legătura, după care intrai în proba specială și îi dădeai până noaptea”, a povestit Mihai Ban.

“Și când se termină, se termină”, a adăugat Cheloo.

Întrebați fiind care a fost cea mai mare provocare, care a fost cel mai dificil moment al competiției, Mihai a spus:

Citește și: Cum arăta Cheloo în 1998. Juratul de la iUmor avea 20 de ani, părul lung și era blond

“În a 2-a probă, în 1B, mi-a fost cel mai greu. Mi s-a părut că am purtat-o în nisip de sute de ori, nu am reușit să o scoatem, nu am avut cauciucurile adecvate pentru nisip. Nu am știut ce trebuie să facem, am învățat din mers, noi neavând timp să ne antrenăm”, a povestit Mihai.

“Noi nu ne-am antrenat niciodată de fapt”, a spus Cheloo.

“Și nu am avut asistență care îți vine din spate și te repară sau îți spune ce să faci”, a mai mărturisit Mihai Ban.

Mâncarea pe care au avut-o acolo nu a fost pe gustul lui Mihai și de aceea a spus că a slăbit 10 kilograme. În schimb, când a venit vorba de temperature, băieții au povestit că a fost mult mai cald în Maroc și nu se plâng de temperaturile întâlnite la Dakar.

Sezonul nou Adela are marea premiera pe 27 ianuarie în AntenaPLAY ▶ Dă PLAY să vezi toate episoadele din serial tău preferat