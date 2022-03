Chris Martin a fost surprins de paparazzi în picioarele goale pe stradă. Ipostaza care a ajuns să facă înconjurul internetului"

Faimosul cântăreț Chris Martin, iubitul actriței Dakota Johnson, a fost recent fotografiat de paparazzi într-o ipostază greu de privit pentru mulți. Artistul în vârstă de 45 de ani a fost fotografiat pe străzile din Malibu plimbându-se în picioarele goale.

Cu tălpile murdare și un look ușor neîngrijit, Chris s-a plimbat nestingherit pe străzile din Malibu. Chris purta o pereche de pantaloni scurți gri, o bluză cu mânecă lungă neagră și o șapcă pe cap pentru a se feri de soare, dar și pentru a încerca să treacă neobservat.

Chris Martin, surprins desculț pe stradă

Chris Martin este tatăl a doi copii, pe care îi are din relația cu Gwyneth Paltrow. Cei doi au împreună o fiică pe nume Apple, în vârstă de 17 ani și un fiu pe nume Moses, în vârstă de 15 ani. Celebrul cuplu a divorțat în 2016, după un mariaj de 11 ani.

Deși averea lui e estimate undeva 125 milioane de dolari, starul nu se sfiește să apară pe stradă îmbrăcat în haine obișnuite, plimbându-se chiar în picioarele goale. Chris Martin își poate permite orice încălțări și-ar dori, dar a decis să spargă tiparele și să iasă din casă așa cum se simte el cel mai confortabil.

Chiar dacă el, prin acest look, a încercat să nu atragă atenția, toate blițurile paparazzilor s-au îndreptat către el atunci când au văzut cineva se afla ascuns sub cozorocul șepcii.

Zvonurile că Dakota Johnson, celebra actriță din seria de filme "Fifty Shades of Grey", și Chris Martin formează un cuplu au apărut din 2017, dar cei doi s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. De curând, faimosul cuplu și-a cumpărat o casă în valoare de 12,5 milioane de dolari.

Cariera de succes a lui Chris Martin

Tânărul cântăreț s-a născut în Devon, Marea Britanie și mai are încă 4 frați. El și-a format prima trupă încă din școală. Formația se numea The Rocking Honkies, iar colegii lui erau Gronow Iwan și Nick Repton. El a devenit student al Universității din Londra acolo unde a studiat latina și greaca și a absolvit magna cum laude.

La facultate i-a cunoscut pe colegii lui de trupă cu care avea să înfințeze formația Coldplay, pe Guy Berryman, Will Champion și Johnny Buckland. Trupa Coldplay a luat naștere în ianuarie 1998 și de atunci a cunoscut un succes răsunător.

Faimoasa trupă a lansat numeroase albume printre care A Rush of Blood to the Head, Live 2003, X&Y, Viva la Vida or Death and All His Friends, Prospekt's March, LeftRightLeftRightLeft și Mylo Xyloto.

Chris Martin este prieten bun cu Beyonce, Jay-Z și Dr. Dre și a colborat cu toți aceștia pentru proiecte muzicale de senzație.

