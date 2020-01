Beck, Alicia Keys, Chris Martin şi Foo Fighters, tribut Prince la Los Angeles

„Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince” va avea loc pe 28 ianuarie, la două zile după gala de decernare a premiilor Grammy şi va fi difuzat în luna aprilie.

Percuţionista Sheila E., obişnuită colaboratoare a lui Prince, va fi director muzical al evenimentului împreună cu Jimmy Man şi Terry Lewis, asociaţi ai regretatului artist.

Pe scenă vor mai urca H.E.R., Common, Earth, Wind & Fire, St. Vincent, Mavis Staples, Gary Clark Jr. şi Juanes dar şi foşti colaboratori ai lui Prince, între care Susanna Hoffs de la Bangles (grup cunoscut pentru piesa „Manic Monday”, compusă de artist) şi Morris Day and the Time.

The Revolution, grupul care îl acompania pe Prince, s-a alăturat proiectului.