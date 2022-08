Cine a convins-o pe Loredana Groza să nu își pună silicoane. „Niciodată să nu îți tai corpul, Lory!”

Pe de altă parte, vedeta dezvăluie mai multe sfaturi primite de-a lungul vieții și oferă, la rândul ei, mai multe sfaturi pentru tinerele care apelează la chirurgi plasticieni.

Ajunsă la 52 de ani, Loredana a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe transformări dar neagă faptul că ar avea operații estetice.

Totodată, artista le îndeamnă pe tinere să nu se apeleze la bisturiu atunci când nu sunt mulțumite de felul în care arată ci, mai degrabă la tratamente de înfrumusețare non - invazive.

Loredana Groza, despre influența dorită: "Prin modelul meu de viață vreau să influențez tinerele să nu mai apeleze la chestii din astea, la operații"

Artista a dezvăluit, potrivit Fanatik, faptul că ea, în urmă cu mai mult timp, a primit un sfat foarte bun de la regretatul actor american, și prieten foarte bun, Dennis Hopper. M-au urmărit toată viața cuvintele lui, mi-au rămas întipărite în minte, a spus vedeta.

Prin modelul meu de viață vreau să influențez tinerele să nu mai apeleze la chestii din astea, la operații. Pentru că, doar cu puțin efort, poți arăta bine.

E mai mare efortul să te recuperezi după niște operații de genul acesta, care-ți lasă urme pe corp pe viață… și orice ai face arăți bine îmbrăcată.

Dar când ești cu iubitul tău în momentele de intimitate, ce faci?, a declarat Loredana Groza.

Spunea Dennis Hopper, marele actor și un mare prieten, care, din păcate, nu mai este printre noi… Eram la Vegas, la piscină, și erau niște fete superbe, cu niște sâni care stăteau în sus, în poziția aceasta. Erau topless și zic: ‘Wow, ce chestie. Au gravitație’

Da, dar nu vezi că sunt și niște cicatrici acolo?’, zice el. Și el mi-a zis așa: ‘Lory, never ever cut your body.

Poți să ai sânii până la podea, lasă-i să fie ai tăi. Pentru că o femeie este femeie adevărată, atunci când are feminitate, are ceea ce e al ei’. Și să știi că mi-a rămas întipărită chestia asta”, a declarat Loredana Groza, potrivit aceleiași sursă.

Cu toții suntem mai atrași să fie mai tineri, mai frumoși, dar avem noroc în ziua de astăzi există atât de multe remedii noninvazive, dacă avem răbdare și consecvență. Și puțin timp zilnic. Nu trebuie să stai operată trei luni într-un spital, ca să îți faci altă imagine. Trebuie să lucrezi la ea în fiecare zi.

Pentru că da, te operezi atunci, dar peste șase luni ești la loc. Și ce ai făcut? Este un mod de viață, un modus vivendis, acesta de a-ți îngriji corpul și sufletul. Și, dragile mele, trebuie să o faceți în fiecare zi câte puțin, a mai declarat Loredana, potrivit sursei citată.

