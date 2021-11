Cine e Carmen Mihaela, femeia care i-a fost soție lui Petrică Mîțu Stoian. Au divorțat după 16 ani de mariaj

Petrică Mîțu Stoian nu are copii și a fost căsătorit o singură dată. 16 ani a durat mariajul alături de femeia care i-a fost marea iubire a vieții. El și Carmen Mihaela au avut o relație frumoasă, care s-a terminat de comun acord. Artistul a avut de spus doar cuvinte frumoase la adresa femeii care i-a fost alături aproape două decenii.

Cine este Carmen Mihaela, fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian

Carmen Mihaela Stoian, căci și-a dorit mult să poarte în continuare numele fostului soț, a fost o prezență foarte discretă. Aceasta a stat departe de lumina reflectoarelor și, cu toate că a avut o relație de 16 ani cu Petrică Mîțu Stoian, nu există nici măcar o imagine cu cei doi în media sau social media.

De altfel, artistul nu s-a lăsat fotografiat alături de nicio altă femeie. Paparazzi l-au surprins doar în compania Mariei Gusman, cu care ar fi avut o relație strict profesională.

După divorțul de fosta soție, Petrică Mîțu Stoian nu s-a mai recăsătorit. Potrivit artistului, motivul despărțirii de Carmen ar fi fost problemele apărute după momentul în care acesta a părăsit Ansamblul „Doina Gorjului”. Atunci el s-a mutat la Craiova, iar Carmen a decis să nu-l urmeze.

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie. (...) Făcând naveta 200 de kilometri pe zi, ce luam pe mere, dădeam pe pere, nu merita. Aşa că am decis să îmi iau casă în Craiova. Din cauza depărtării relaţiile noastre s-au răcit, aşa că am decis să divorţăm. Nu ne-am certat, nu a existat niciun scandal. Ne-am despărţit ca nişte oameni civilizaţi”, a declarat Petrică Mîțu Stoian în urmă cu câțiva ani.

Petrică Mîțu Stoian: Am nevoie atunci de cineva care să mă iubească

Chiar dacă nu s-a mai căsătorit niciodată, Petrică Mîțu Stoian își lua doza necesară de iubire de la publicul care-l adora și care acum îl plânge.

Vârsta şi viaţa m-au învăţat unele lucruri. Pe talgerul unde inima şi sufletul meu cântă există o singurătate lacomă de lumină, de aplauze. Am nevoie atunci de cineva care să mă iubească şi, mai ales, de cineva pe care să-l iubesc. Acel „cineva” e publicul. Aceasta este starea mea pe scenă. Aceasta este marea problemă a fericirii mele, să lupt pentru a fi iubit de public. Aceste clipe de linişte şi de nelinişte sufletească îmi dublează apoi bucuria, o bucurie adevărată, fiindcă vine în urma multor ani de muncă şi de aşteptări.”, declara Petrică Mîțu Stoian pentru revista Taifasuri.

