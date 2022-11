Cine e femeia cu care Elon Musk a fost pozat. După trei căsnicii eșuate, una dintre fostele soții i-ar fi căzut cu tronc

În spatele măștii era nimeni alta decât fosta soție a lui Musk, Justine. Imaginile îi arată în timp ce părăsesc petrerecea și se îndreaptă spre hotel, conform Jam Press.

Elon Musk și prima sa soție, Justine Musk, s-au despărțit în 2008, după opt ani de mariaj. Justine, născută Wilson, s-a căsătorit cu Elon în ianuarie 2000.

În 2002, în același an în care compania lui Elon, PayPal, a fost achiziționată de eBay, Justine a adus pe lume primul copil al cuplului. Din păcate, bebelușul a murit când avea 10 săptămâni din cauza sindromului morții subite a sugarului (SIDS). În cei opt ani de mariaj, Justine și Elon au mai avut cinci copii.

De la divorț, Elon s-a căsătorit de două ori cu actrița Talulah Riley, a avut o relație cu Amber Heard și a făcut doi copii cu cântăreața Grimes.

Cine e femeia cu care Elon Musk a fost pozat

Justine l-a cunoscut pe viitorul ei soț, Elon, în timp ce erau studenți la Universitatea Queen din Ontario, Canada.

Femeia l-a întâlnit pentru prima dată pe Elon în primul an de facultate: „Un coleg cu un an mai mare, era un băiat curat, de clasă superioară, cu accent sud-african. A apărut în fața mea într-o după-amiază, în timp ce urcam treptele căminul meu. A spus că ne-am întâlnit la o petrecere la care știam că nu am fost. (Ani mai târziu, avea să mărturisească că m-a observat traversând camera comună și a decis că vrea să mă cunoască.)"

Elon s-a transferat după doi ani la Universitatea din Pennsylvania și a absolvit în 1995, dar nu erau tocmai într-o relație la distanță. De fapt, Justine l-a refuzat inițial, conform People.

"M-a invitat la înghețată. I-am spus da, dar apoi l-am refuzat printr-un bilet", a mai spus ea în articolul scris pentru publicația Marie Claire, după despărțire.

„Câteva ore mai târziu, cu capul aplecat asupra textului meu în spaniolă într-o cameră supraîncălzită din centrul studenților, am auzit o tuse politicoasă în spatele meu. Elon zâmbea stângaci, două cornete de înghețată cu ciocolată picurându-i pe mâini. Nu este un bărbat care acceptă ”nu” ca răspuns.”

Elon a continuat să-i trimită trandafiri lui Justine chiar și după ce s-a transferat, iar în timpul uneia dintre vizitele sale înapoi în Canada, ea a acceptat să ia cina cu el.

După absolvire, femeia a obținut o diplomă în literatură și mai târziu s-a mutat în Japonia pentru a preda limba engleză. După un an, s-a întors în Canada, unde a început să fie barman și să lucreze la romanul ei.

La acel moment, Justine i-a spus surorii ei că, dacă Elon o va contacta, ea își va reconsidera decizia privind relația. Antreprenorul în tehnologie a sunat-o o săptămână mai târziu. Cuplul s-a reunit și Justine s-a mutat în California pentru a fi cu Elon.

