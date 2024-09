Cine e noul iubit al lui Sore. Artista i l-a prezentat deja fiicei sale. Ce a povestit despre el

Sore iubește din nou și a decis să nu-și mai ascundă relația.

Sore, frumoasa artistă care a făcut parte din trupa Lala Band, a vorbit deschis despre noul ei iubit. Cântăreața este foarte încântată de faptul că noul ei iubit a cunoscut-o pe fiica ei, Erin, în vârstă de 8 ani.

Sore i l-a prezentat pe noul ei iubit fiicei sale, Erin

Sore a rămas singură în 2022, atunci când ea și tatăl lui Erin, Mircea Julean, au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste după 8 ani de relație.

În prezent, se pare că artista a fost vizitată de Cupidon și acum iubește din nou. Cântăreața a recunoscut că este într-o relație de mai bine de 1 an de zile. Sore a decis ca de această dată să-și țină relația departe de ochii presei și ai curioșilor, trăindu-și povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor.

Sore a declarat că iubitul ei nu este o persoană publică, este un pasionat de motociclism și nu are copii, deși îi plac foarte mult copiii.

„Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine. Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, a spus artista pentru Cancan.

Sore a postat foarte rar imagini cu noul iubit și nu a dorit să îi arate chipul, vrând să fie foarte discretă în privința relației lor.

„Iubitul meu nu este din domeniul public, are ocupația lui, dar și dacă ar fi fost, nu era problemă. Eu am în grădină un exemplu minunat, Smiley și cu Gina, fac parte din același domeniu și se înțeleg de minune”, a mai adăugat artista.

Un alt motiv care îi aduce multă bucurie, pe lângă dragostea partenerului ei, este faptul că el se înțelege foarte bine cu Erin, fiica artistei.

„Fata mea este foarte vorbăreață, vorbește de nu se mai oprește, dar are cu cine semăna. O văd că își dorește mult în zona de actorie pentru că are talent mare în direcția asta. La fel ca orice părinte care își iubește copilul, o voi sprijini în absolut orice carieră își va alege. Nu am luat în calcul o carieră în modelling pentru ea, dar mi-ar plăcea să împărtășim arta actoriei. Deja ne jucăm, facem tot felul de sketch-uri. Îmi place că puștoaica are simțul umorului, înțelege nuanțele”, a mai dezvăluit Sore.

