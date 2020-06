Cine este soţia lui chef Florin Dumitrescu şi cum a început iubirea lor: "Ea era pentru mine «Fructul interzis"

"Eu mi-am dorit dintotdeauna o relație cu femeia perfectă. Bineînțeles, perfecțiunea este diferită în accepțiunea fiecăruia. Eu am întâlnit-o pe a mea. Am știut că este ea din momentul în care a apărut, pentru că se cam oprise timpul în loc, era o atmosferă ca de film în perioada aceea în viața mea. Eu, boem, melancolic, artist, am privit-o pe ea, elegantă, frumoasă, strălucitoare, și mi-am dat seama că, dacă ea ar deveni iubita mea, aș putea să fac orice în viața asta, că totul este posibil. Și așa a fost. Mi-am găsit jumătatea și mă bucur că nu am lăsat-o să treacă pe lângă mine, iar de atunci și până azi, și în continuare, fac tot ce îmi stă în putință să mă iubească în fiecare zi la fel de mult și să o iubesc în fiecare zi la fel de mult. Noi trăim o poveste aparte!", a mărturisit Florin.

Chef Sorin Bontea, accident grav! Fanii s-au îngrozit când au văzut imaginile: „O fi semn pentru sezonul 8?”

Cristina și Chef Florin Dumitrescu au două fetițe împreună

Ava Elisabeta, primul copil al cuplului a venit pe lume în 2013, iar în 2015, s-a născut și și cea de-a doua fetiță a cuplului, Mia Victoria Dumitrescu.

Chef Florin Dumitrescu este foarte recunoscător pentru familia frumoasă pe care o are.

Primele imagini din sezonul 8 Chefi la cuțite! Schimbările neașteptate observate de fani. Ce este diferit

"Am tot ce îşi poate dori un om în viaţa asta. Nu îmi doresc nimic mai mult decât am acum. Dar cel mai important pentru mine şi momentele în care mă simt un adevărat învingător sunt acestea, în care dragostea învinge. Am o familie foarte frumoasă şi mulţumesc lui Dumnezeu, sănătoasă. Iubitele mele, vă mulţumesc pentru tot ceea ce sunteţi. Aţi reuşit să mă faceţi să mă simt un bărbat împlinit şi să depăşim toate momentele mari din viaţa mea, iar reţeta succesului sunteţi voi. Vă iubesc mult”, a declarat bucătarul în 2015, când s-a născut cel de-al doilea copil al cuplului.

Cele două fetițe ale lui Chef Florin Dumitrescu sunt pasionate de gastronomie

Recent, soția lui Florin Dumitrescu a povestit că fetițele sale sunt atrase de bucătărie și îi ajută la gătit.

Ea este de părere că pasiunea pentru mâncare a fost moștenită de fete, care sunt un ajutor de nădejde și au învățat cum să facă deserturi și chiar participă la pregătirea micului dejun. Prepararea omletei este treaba lor în fiecare dimeneață, iar în zilele libere pregătesc împreună biscuiți și turtă dulce, ceea ce a devenit o tradiție de familie.

Florin Dumitrescu și-a lăsat mustață și s-a apucat de dansat! Cum arată acum juratul emisiunii Chefi la cuțite

Ava, care este mai mare deja este mâna dreapta a tătălui și îi spală fructele, legumele, îi rupe pătrunjelul de pe crenguțe, sau îi curăță usturoiul.

În 2018, Cristina i-a demonstrat celebrului Chef că și ea poate și a urmat un curs de gătit dulciuri raw-vegan.