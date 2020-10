Cine este Felicia Sîrbu, concurenta iUmor pe care Bendeac a făcut-o să plângă. E celebră în Republica Moldova

„Spre suprinderea tuturor eu am făcut actorie 8 ani. Am învățat într-un gimnaziu cu profil teatral și am avut ca materii actoria, istoria teatrului, ritmica și arta vorbirii. Mă simt o norocoasă pentru că cam tot ce mi-am pus în cap încet, încet mi se îndeplinește.”, a spus ea într-un interviu pentru ea.md.

Și în plan personal, Felicia se poate considera un om norocos. Deși acum este o femeie liberă, viața prezentatoarei de la Loteria Română este înseninată de prezența fiicei sale, rezultată din căsnicia cu Eugen Poplinskyi.

Moment viral cu Felicia Sîrbu

În urmă cu mai bine de 5 ani, pe vremea când prezenta jurnalul meteo, un clip amuzant cu bârbele Feliciei Sîrbu a devenit viral pe internet.