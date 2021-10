Cine este Isabella Calthorpe, fosta iubită a Prințului William și singura femeie pe care Kate Middleton a fost geloasă

Isabella Calthorpe, al cărei nume complet e Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, este una dintre cele mai bogate britanice și a crescut într-o familie de renume din Anglia.

Se pare că Isabella este cea cu care Prințul William s-a întâlnit în perioada în care a fost despărțit de Kate Middleton, motiv pentru care Ducesa de Cambridge devine geloasă când îi aude numele.

Presa a tot scris despre relația lor și nu o dată s-a menționat faptul că Isabella Calthorpe ar fi refuzat cererea în căsătorie a Prințului William.

Cine este Isabella Calthorpe

Isabella are acum 41 de ani și este căsătorită, din 2013, cu Sam Branson. Ea are mai mulți frați: 2 biologici și alți patru vitregi. Dintre aceștia, Cressida nu este străină de Familia Regală Britanică. Se pare că acestea împărtășesc aceeași atracție pentru regali. Cressida s-a întâlnit cu Prințul Harry din 2012 până în 2014.

Dar aceasta nu este singura legătură a Isabellei cu Familia Regală Britanică. În ciuda istoriei incomode cu ei, ea este încă legată de familia Windsor. Fosta iubită a Prințului William este apropiată de Prințesele Beatrice și Eugenie. Cele două chiar au participat la nunta ei cu Sam.

În prezent, Isabella este actriță. Ea a studiat la Academia de Muzică și Artă Dramatică din Londra din 2003 până în 2005. Printre producțiile la care a luat parte se numără Stage Beauty, How to Lose Friends & Alienate People, Trinity și The Prisoner, printre altele.

Kate Middleton, geloasă pe Isabella Calthorpe

În ciuda faptului că se trage dintr-o familie bună și are o mulțime de realizări impresionante, Isabella a ajuns cunoscută după ce i-a atras atenția lui William, în 2004. Expertul regal Katie Nicholl a scris, în cartea sa lansată în 2010, că Ducele de Cambdridge a vizitat casa familiei Anstruther-Gough-Calthorpe în vara aceea. Se pare că vizita a contribuit la decizia lui William și a lui Kate de a lua o pauză.

S-a zvonit că Prințul a încercat mult să o curteze pe Isabella, dar nu i-a atras atenția. Ea l-a refuzat.

”Se îndrăgostise de ea și dorea să fie cu ea. El i-a cerut mai multe șanse în acea vară și, deși Isabella era singură, l-a respins pe William și a spus că ar fi prea dăunător pentru ea și cariera ei.”, a declarat un apropiat pentru Daily Mail în 2007.

Se pare că asta nu i-a picat deloc bine lui Kate Middleton. În cartea ”In William and Harry: Behind the Palace Walls”, Nicholl a dezvăluit că Ducesa a ajuns atât de departe încât i-a interzis iubitului său să o contacteze pe Isabella.

