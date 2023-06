Cine este Vlad Obu, apropiatul fraților Tate. Bărbatul a fost săltat de mascați

”La data de 13 iunie 2023, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiile Bucureşti şi Cluj-Napoca şi în judeţul Ilfov, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi instigare publică”, anunţă IGPR.

Anchetatorii susțin că, în cursul anului 2021, 3 persoane ar fi constituit un grup infracționat organizat, în vederea comiterii infracțiunii de trafic de persoane.

”Bănuiţii ar fi creat un sistem prin care ar fi recrutat mai multe persoane vătămate, pe care le-ar fi determinat, inclusiv prin acte de violenţă, să producă materiale cu conţinut sexual, explicit, pentru o platformă online dedicată adulţilor şi/sau să producă materiale pornografice prin videochat, beneficiile materiale astfel obţinute fiind însuşite aproape integral de către persoanele bănuite. Persoanele vătămate ar fi fost recrutate prin inducere în eroare cu privire la intenţia de a întemeia o relaţie de căsătorie/concubinaj şi existenţa unor sentimente de iubire (metoda loverboy)”, precizează IGPR.

Printre cei vizaţi în acest caz se află şi Vlad Obu, un apropiat al fraţilor Tate, care încearcă să îi copieze şi care a fost şi audiat ca martor în dosarul acestora. El ar fi fost prins şi ridicat în trafic.

În ianuarie, au avut loc descinderi la mai multe locuinţe ale sale.

Cine este Vlad Obu, apropiatul fraților Tate

În dimineața zilei de 13 iunie 2023, Vlad Obu a fost încătușat de mascați în trafic, după numeroasele percheziții din București. Tânărul a fost și martor când frații Tate au fost acuzați și arestați pentru aceleași fapte.

Atunci, el spunea că nu are nicio legătură cu acuzațiile aduse fraților Tate și afirma că sunt doar prieteni. ”Sunt audiat ca martor, deocamdată. Nu am avut conexiuni de business cu frații Tate. Eu am alt fel de discurs public. Nu are legatură cu frații Tate.", a declarat Vlad Obu în luna ianuarie, la Antena Stars.

Vlad Obu are un studio de videochat și este luptător de arte marțiale. Conform Libertatea, numele lui complet este Vlad Cristian Obuzic și are 30 de ani.

El a devenit cunoscut prin prisma unor scandaluri. Se pare că s-a înregistrat când le cerea unor femei să-și ucidă copiii și când arunca cu obiecte de la balcon.

Mai târziu, bărbatul a ajuns viral în mediul online cu podcastul său, în cadrul căruia abordează subiecte controversate alături de femeile și bărbații din anturajul lui.

Tot în social media, Vlad Obu își promovează academia de făcut bani. Pentru 500 de dolari, el promite să-i învețe pe tineri ”școala viața” și cum trebuie tratată o femeie.

„Sunt un om de afaceri. Am diverse proiecte, de exemplu acum lucrez la un proiect prin care ofer consultanță unor persoane din străinătate care vor să își facă podcasturi. Pe partea aceasta de divertisment. Eu nu mă ocup cu videochat. S-au spus lucrurile acestea pentru că o fată cu care am fost eu lucrează în industria asta, dar nu pentru mine”, a mai declarat Vlad Obu pentru Antena Stars.

