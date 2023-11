Ciprian Marica, dezvăluiri fără perdea despre episodul „prosopul”. De ce a refuzat să cumpere filmarea cu „flagrantul” de la hotel

Ciprian Marica a vorbit deschis despre celebra filmare în care apare doar într-un prosop pe holul hotelului. Imaginile cu el au devenit atunci virale, însă până acum, fostul fotbalist nu a comentat situația incomodă în care a apărut.

În 2019, un videoclip cu Ciprian Marica și presupusa lui amantă făcea înconjurul internetului. La acel moment, s-a presupus că fostul fotbalist a fost prins în flagrant de soțul femeii, într-un hotel din Cluj într-o ipostază care nu îi făcea cinste. Sportivul a apărut pe filmare doar într-un prosop, iar glumele pe tema acelui eveniment continuă și astăzi.

În ciuda vâlvei create, Ciprian Marica a refuzat să facă orice declarație pe acel subiect. Până acum! Invitat în podcastul Anamariei Prodan, cei doi au vorbit deschis despre acel moment, iar Ciprian Marica și-a expus, pentru prima dată, punctul de vedere.

Ciprian Marica, primele declarații despre episodul „prosopul”. Cum a explicat clip-ul viral apărut în 2019

Anamaria Prodan și-a lansat propriul podcast, iar primul ei invitat a fost unul de seamă. Ciprian Marica a stat față în față cu impresara și i-a răspuns la toate întrebările, fie acestea și mai incomode.

Cum era de așteptat, cei doi au abordat și subiectul celebrului episod „prosopul”. În clipul care a făcut înconjurul internetului, fostul fotbalist apărea la bustul gol și acoperit doar cu un prosop, în fața ușii de la cameră.

El încerca să îl linișeastă pe soțul Anei Muntean, presupusa lui amantă de la acea vreme, care i-a prins în „flagrant”, tot repetându-i „care-i problema?”. Pe vremea aceea, Ciprian Marica se afla și el într-o relație de lungă durată cu Ioana Marcu, femeia alături de care are doi copii. Astfel, este de înțeles vâlva care s-a creat în jurul subuiectului, dar până acum sportivul nu a comentat niciodată imaginile.

În podcastul Anamariei Prodan, acesta a făcut primele declarații: „Au trecut ceva ani de atunci, mulți ani și realitatea e cu totul și cu totul alta. N-am ales și nu am vrut să vorbesc niciodată despre asta pentru că, dacă aș spune realitatea, unii ar zice că…și-ar da cu părerea, hai să nu spunem într-un fel sau altul. N-aș dori să dau apă la moară sau să continui chestia asta.

Este vorba iarăși despre o nuanțare și o amploare a situației. Sigur era pandemia, am înțeles-o atunci cu toate că povestea era mult mai veche și aratată în momentul în care trebuie, la momentul care trebuia”.

„Nu eram căsătorit, nu aveam nici un contract cu cineva semnat… Bineînțeles că nu sunt mândru de ce am făcut, am și spus-o, mi-am și asumat public. Nu mi-aș fi dorit niciodată să apar public în situația aia”, a dezvăluit Ciprian Marica.

„Cineva a vrut să se răzbune nu?…”, a intevenit impresara.

„Nu a fost chiar o răzbunare, hai să nu-i spunem așa, dar s-au întâmplat niște lucruri care au dus la situația aia”, a răspuns fostul fotbalist.

Mai mult decât atât, Ciprian Marica a dezvăluit că i s-a propus să cumpere filmarea în care apare la hotel doar în prosop, dar a refuzat. „Am fost sunat și mi s-a propus să cumpăr filmarea aia, dar am preferat să nu o fac, am zis: dă-o, tocmai că nu am vrut să am ceva de ascuns niciodată. Am fost mereu asumat!”, a mai adăugat bărbatul în podcastul impresarei.

