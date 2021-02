Claudia Pătrășcanu a răbufnit! Ce spune despre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău: „Au purtat discuții indecente în fața copiilor”

„Pe tot parcursul acestui weekend, copiii au stat cu menajera lui, iar ei îl chemau disperați acasă pe tatăl care nu era de găsit. Duminică, ora 18.30 copiii s au întors la domiciliu, șocați, povestindu-mi ceea ce s-a întamplat în acel weekend. Tatăl avea conversații video cu Bianca, dar și cu copiii mei, care nu și-au dorit sa o vadă, însă au fost forțați de tatăl lor. Pe tot parcursul drumului de întoarcere București-Constanta, tot aceste doua personaje, de față cu doi copii minori, au purtat discuții indecente, copiii venind marcați și punându-mi întrebări”, a precizat Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu își dorește ca autoritățile să intervină pentru a o ajuta:

„Dacă se întâmple ceva cu acești doi copii, cine răspunde in țara asta? Se întâmplă atâtea în această țară și nimeni nu face nimic doar pentru că există acest Bădălău? Copiii mei nu mint niciodată, dar o doamnă psiholog de la Protecția Copilului susține acest lucru și care acum câteva luni mi-a spus ca s-a sunat de mai SUS, să nu mai fie deranjat fiul lui Badalau! Tot această doamna psiholog a permis tatălui sa ma jignească sub privirea dumneaei....copiii aceștia au nevoie de ajutor și voi face tot ce-mi sta în putere pentru educația și siguranța lor. Luați in serios cazul meu, eu tot aștept! Cred în Dumnezeu și sper sa iasă la suprafața tot adevarul, dar acești copii au nevoie de ajutor și protecție! Va rog, faceți ceva!

