Claudia Pătrășcanu a petrecut ziua de naștere a fiului ei alături de Gabi Bădălău: "A venit la munte!"

„Bianca a spus despre mine că am o educație frumoasă! Am depășit de mult acest moment, încă din timpul căsătoriei. Pentru că de asta am și vrut divorțul, ca el să își vadă de viața lui și să fie fericit cu cine își dorește. Nu mă afectează, fiecare avem o viață și trebuie sa o respectăm. Eu i-am respectat viața încă soțului meu. El nu a făcut același lucru pentru că dacă îmi respecta dorințele nu am fi ajuns aici. Am făcut o greșeală, mi-o asum, dar am mers înainte pentru copiii noștri, pentru că mi-am dorit o căsnicie, o familie.", a mai spus Claudia Pătrășcanu pentru Antena Stars.