După ce anul trecut Rodica Bădălău, fosta soacră a Claudiei Pătrășcanu, i-a deschis cântăreței un proces penal, acum aceasta nu renunță și a inițiat recent un nou proces, de această dată civil. Ce a declarat Claudia Pătrășcanu pe acest subiect.

Deși nu mai are nicio legătură cu familia fostului său soț, Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu continuă să fie afectată de conflicte juridice, la mai bine de cinci ani de la separarea de tatăl copiilor săi.

Claudia Pătrășcanu, dată în judecată din nou de soacra ei. Reacția dură pe care a avut-o cântăreața când a aflat

După un divorț lung și complicat, s-a stabilit că cei doi copii vor rămâne cu ea, dar problemele nu s-au terminat aici. Anul trecut, Rodica Bădălău a acuzat-o că ar fi pus microfoane printre lucrurile copiilor când aceștia mergeau la tatăl lor, deschizând astfel un proces penal. Acum, mama lui Gabi Bădălău a inițiat un nou proces împotriva Claudiei Pătrășcanu, de această dată în instanță civilă.

Claudia Pătrășcanu a declarat că nu înțelege de ce nu este lăsată în pace, afirmând că se încearcă să i se facă rău prin toate mijloacele posibile.

”Da? Alt proces? Mai pot? De 6 ani tot se încearcă să mi se facă rău pe toate căile posibile. Ba au vrut să-mi ia copiii și nu au reușit, ba casa părinților, ba piedici în carieră, urmăriri, amenințări, ba că mă bagă la Obregia, ba să-mi distrugă numele și cariera. Toate căile posibile și imposibile. Ba să îmi ceară mii de euro în instanță. Nu mai știu ce să facă”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

Mai mult, ea a fost chemată recent la criminalistică, fără să-și poată explica motivul, susținând că nu a făcut nimic rău.

”De curând m-am trezit chemată la criminalistică, înțelegeți ce spun? Eu, la criminalistică, o femeia care nu am făcut în viața mea nimic rău nimănui, cu capul pe umeri, o mamă bună și iubitoare, o mare care își crește copiii impecabil singură și care a luptat cinstit pentru ca ei să rămână alături de o mine așa cum este legea divină. Un prieten și un om loial, o artistă conștiincioasă, punctuală, care a muncit pentru fiecare bănuț”, a mai zis ea.

Claudia Pătrășcanu crede că familia fostului soț îi dorește răul, dar se roagă la Dumnezeu să le curețe sufletele și să îi îndrume spre credință. Ea a subliniat că doar prin credință a reușit să facă față acestor încercări și că nu se va îndepărta niciodată de Dumnezeu.

”Vedeți, doar cu credință am rezistat. Atâta timp cât îl am pe Dumnezeu și Maica Domnului lângă mine, pentru mine asta contează, credința mea. Mă va ajuta de fiecare dată. Niciodată nu mă voi îndepărta de Dumnezeu, oricâte încercări mi-e dat să am. Mă rog pentru acești oameni să-i întoarcă Dumnezeu la credință și să le curețe sufletul de amărăciune și de tristețe. Să-l caute pe Dumnezeu cu toată ființa lor, sincer și adevărat”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

Cântăreața își dorește doar liniște pentru ea și copiii ei, subliniind că nu înțelege de ce este implicată constant în procese, deși totul ar trebui să fie încheiat între ea și familia fostului soț.

”Copiii mei au nevoie de mine, au nevoie de liniște, de tot timpul meu, de iubirea mea. Nu știu ce satisfacție pot avea oamenii care fac rău! Nu înțeleg de ce atâta răutate?! Sunt separată de 6 ani, am viața mea, sunt fericită ca sunt sănătoasă, ca pot să mă ocup de copii, că îi pot vedea fericiți când joacă fotbal, când joacă tenis, când se văd cu prietenii, când intră pe poarta școlii, când ne jucam șah împreună, când desenăm, când tundem iarba împreună, când gătim, când ne pupăm, când îmi dedic tot timpul copiilor mei și n-am timp nici să mă uit în casa altora…. să fac rău, nici atât! Îmi pare rau pentru neliniștea din sufletul acestor oameni!”, a mai zis Claudia Pătrășcanu.