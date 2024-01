Claudia Pătrășcanu s-a rușinat după ce a apărut așa pe internet. Ce gafă vestimentară a făcut fosta parteneră a lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu s-a filmat pe contul personal de Instagram, iar în acest timp a avut parte de un mic accident vestimentar. Fosta parteneră a lui Gabi Bădălău se pregătea să meargă la tribunal, când a observat că i-a jucat cămașa feste.

Claudia Pătrășcanu a publicat pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, un fimuleț în care le-a povestit fanilor cum a decurs ziua ei. Potrivit Libertatea, care a vizualizat postarea, cântăreața se pregătea atunci să meargă la tribunal, unde se desfășura un nou termen al procesului pe care îl are cu fostul ei soț, Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu, accident vestimentar pe internet

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bdădălău s-au despărțit în urmă cu mai mulți ani, însă neînțelegerile dintre ei s-au mutat în instanță, mai ales că la mijloc este vorba despre doi copii minori. Băiețeii au rămas în grija mamei lor și locuiesc cu aceasta în Constanța, iar custodia este comună.

La finalul săptămânii trecute, Claudia Pătrășcanu a venit special în București pentru a participa la proces, dar înainte a avut și câteva întâlniri importante, potrivit Libertatea.

„Doamne, ce zi am avut ieri! Am cunoscut oameni noi, frumoși, uite-așa e viața mea. Și deja mi-e dor… Mi-e dor, mă, de voi, mă! Și, bineînțeles, după clip am mai rămas pe la București. Astă-noapte am terminat foarte târziu. Cred că pe la două am ajuns acasă, în București. Încă sunt aici, pentru că plec la proces. Deci, după clip, după frumusețea aia de atmosferă, plec la tribunal. Nu, la mine toate se rezolvă-n viață, așa că, dacă ai răbdare și le iei treptat, nimic nu rămâne nerezolvat.”, a spus Claudia Pătrășcanu la Instastory, citată de sursa menționată mai sus.

După ce a încărcat filmarea pe contul personal de Instagram, fosta parteneră a lui Gabi Bădălău și-a dat seama că unul dintre nasturii cămășii pe care o purta s-a desfăcut.

„Nu plec… Doamne, deci chiar… Nu vă gândiți că merg așa la proces, nu știu cum s-a deschis ăsta (nasturele cămășii – n.r.). Sper că n-ați văzut nimic, se mai întâmplă. O să mă-nchei așa, până sus.”, a completat Claudia Pătrășcanu, potrivit Libertatea, care citează o altă publicație.

Claudia Pătrășcanu susține că Gabi Bădălău a dat-o afară din casă

Claudia Pătrășcanu a mărturisit în cadrul unui podcast că a suferit enorm atunci când fostul soț a dat-o afară din casă alături de cei doi copii pe care îi au împreună, potrivit Libertatea.

„Eu în viața asta pot să iert orice și să trec peste orice. Faptul că m-a dat afară cu copiii din casă… nu mi-am dorit să mă mai întorc în viața mea acolo. Pâine cu untură mâncam. Asta a fost și ideea când m-a dat afară din casă, să mă întorc, că nu mai pot. Tata mi-a zis să nu las pe nimeni să mă calce în picioare. În momentul în care m-am văzut dată afară din casă cu copiii, atunci a murit ceva pentru mine.”, a spus cântăreața.

Cu toate că relația lor nu mai funcționa deja din primii trei ani, omul de afaceri nu ar fi fost niciodată violent fizic cu ea, potrivit declarațiilor ei.

„Nu, nu a fost violent fizic, verbal da. Vrem sau nu, când e o ceartă, cu toții avem astfel de momente. Mi-am dat seama după trei ani de căsnicie că nu va merge, am tot lungit-o. Nu mă simțeam liniștită acolo… lasă fericirea, dar liniștea nu era. I-am zis mereu să plece o perioadă. Dacă pleca era cel mai deștept bărbat posibil în ochii mei. Putea să plece și un an. A făcut foarte multe chestii pe care nu trebuia să le facă.”, a mai adăugat Claudia Pătrășcanu în cadrul podcastului menționat, citată de sursa de mai sus.

