Cum a reușit Claudia Pătrășcanu să treacă peste despărțirea de Gabi Bădălău și cine a ajutat-o enorm

De mai bine de doi ani, Claudia Pătrășcanu și fostul soț, Gabi Bădălău se tot întâlnesc prin tribunale pentru a-și finaliza divorțul.

Cei doi au împreună doi copii iar povestea lor la tribunal pare de nesfârșit pentru că aceștia nu ajung la un consens.

Potrivit Libertatea, despărțirea de fostul soț a fost una foarte dificilă pentru Claudia Pătrașcanu și aceasta a luat calea bisericii și a mers la un duhovnic pentru a se mai liniști și a reuși să își continue viața.

Artista a postat pe contul ei de Instagram mai multe mesaje despre sfaturile primite de la Duhovnicul ei.

Aceasta a precizat că pe ea au ajutat-o să se liniștească, să învețe să nu își mai hrănească mintea și sufletul cu gânduri negative și să învețe să ierte și să iubească.

De altfel, aceasta a mai oferit un sfat pozitiv, acela că mintea trebuie să creadă că pentru orice situație există o soluție, iar că problemele ar fi bine să fie primite cu blândețe și acceptare pentru ca rezolvarea să fie mai ușoară, după cum scrie aceasta pe contul ei, potrivit sursei menționată.

Întâmpină problemele cu blândețe, nu dispera. Întotdeauna se găsesc căi și soluții. Un sfat pe care l-am primit de la duhovnicul meu.

Într-o zi vă voi vorbi despre această persoană care m-a ajutat să primesc întâmplările vieții așa cum vin, dar să le accept cu blândețe, rugăciune, înțelepciune, răbdare și căi de rezolvare, a fost mesajul postat de Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Nimic nu este roz, impecabil, perfect. Nimic nu este simplu, dar nici greu. Asta dacă crezi în schimbarea ta. Nimeni nu este fericit pe deplin.

Unora li se pare doar ca trăiesc fericirea deplină, unii stau în relații toxice crezând că aceea este iubirea adevărată (am trăit și eu asta), unii fac rău pentru ca se hrănesc cu asta și cred ca vor primi bine la schimb, dar… unii nu înțeleg multe și asta pentru că nu caută în ei răspunsuri și rezolvări.

De altfel, Claudia Pătrășcanu a mai precizat că a învățat să-și recunoască eșecurile și să-i ierte chiar și pe cei care au rănit-o, dar, mai ales să nu își mai dorească să schimbe pe nimeni.

Am învățat să-mi recunosc eșecurile, să le înțeleg și să acționez cu mai multă înțelepciune pe viitor. I-am iertat pe cei care m-au rănit, nu vreau sa schimb pe nimeni, a mai spus ea.

Am ales sa fiu înconjurată de oamenii care mă susțin, care mă ajută să cresc și să devin un om și mai bun.

Dacă înainte îmi hrăneam mintea cu multe gânduri negative, acum îmi hrănesc mintea cu gânduri bune și senine.

Așa m-am schimbat și recunosc, nu rapid, dar cu răbdare și ascultare”, a mai spus artista pe rețelele de socializare, a încheiat Claudia Pătrășcanu, potrivit sursei citată.

