Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, surprinși din nou împreună la un eveniment. De ce s-au reîntâlnit, deși sunt despărțiți

Claudia Pătrășcanu a publicat mai multe imagini în care apare în apropierea lui Gabi Bădălău, la petrecerea aniversară a fiului lor cel mic. Deși sunt în proces de divorț, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au participat la același eveniment, de dragul copiilor.

Într-un videoclip publicat pe Internet de Claudia Pătrășcanu aceasta apare în stânga fiului său, în timp ce Gabi Bădălău stă în drapta sărbătoritului.

Claudia Pătrășanu și Gabi Bădălău au participat la aniversarea fiului lor cel mic

„A fost o petrecere minunată și toți copiii au fost fericiți. Felicitări FC Nico”, a scris Claudia Pătrășcanu în dreptul videoclipului în care se observă și prezența tatălui copiilor.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au împreună 2 copii

Tatăl copiilor Claudiei Pătrășcanu este Gabi Bădălău, iar divorțul celor doi și relația dintrel el și Bianca Drăgușanu au fost în atenția fanilor în ultimul an.

În una dintre cele parițiile televizate de anul trecut ale Claudiei Pătrășcanu a intervenit și Bianca Drăgușanu care a afirmat că nu este ea motivul divorțului celor doi.

„Eu aș vrea să știu ce se întâmplă. Nu ne face bine niciuneia dintre noi. Eu mai tare susțin că nu am de ce să mă războiesc. Eu, la rândul meu, am răspuns unor atacuri. Că ea m-a atacat. Doamna vorbește doar despre mine de când e la tine în emisiune și spune că nu o interesează, dar vorbește doar despre mine. În luna ianuarie, când a aflat că sunt plecată cu domnul, mi-a trimis un mesaj. Apoi i-a scris lui Gabi și ne jignea pe amândoi.

Ea mă jignea. Eu nu am nimic de împărțit cu ea. Eu nu am jignit-o niciodată. M-am apărat și eu. Nu aduc rochiile din Turcia așa cum zicea ea, am 20 de angajate care fac rochiile. Eu am spus lucruri pe care le regret, că am spus lucruri care nu ne fac bine. Mama ei s-a apucat să mă jignească pe mine.

M-am apărat și am reacționat. Noi nu avem nimic de împărțit, dar totuși ne certăm. Eu îmi cer suce în fața ei, pentru afirmația pe care am făcut-o cînd am zis că nu e pe treaba ei. Noi ne certăm și nu știm de ce. Îmi cer scuze, Claudia, că am zis că nu ești pe treaba ta, dar am empatizat. Scuzele mele le ai. Dan, noi două nu avem de ce să ne certăm, eu în viața mea nu am jignit un om care nu mi-a făcut rău. Sunt mamă singură, am copilul meu. Suntem două leoaice care ne certăm pentru nimic. Eu nu am despărțit-o pe ea de Gabi. Nu sunt motivul divorțului lor”, au fost declarațiile făcute de Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

