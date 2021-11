Claudia Pătrășcanu, imagine rară cu cei doi copii ai săi și ai lui Gabi Bădălău. Cum arată micuții

Claudia Pătrășcanu a publicat o imagine emoționantă cu cei doi băieți ai săi Gabriel și Mihail. Vedeta publică rar astfel de imagini iar fanii au fost încântați să vadă cât de mult au crescut băieții.

Cum arată copiii Claudiei Pătrășcanu

Claudia Pătrășcanu a publicat și un mesaj pentru a le mulțumi pentru fiecare zâmbet și pentru a mărturisi cât de mult o împlinește faptul că le este mamă.

„Cei mai buni frați și cei mai buni copii. 🙏🏻

Va mulțumesc pentru fiecare moment pe care mi-l oferiți alături de voi și fiecare zâmbet. Veselia și puritatea voastră mă ajută să fiu un om bun și plin de speranța.

VA IUBESC,Gabriel și N.Mihail 😊❤️❤️

MIHAIL este împlinitorul dreptății Dumnezeiești,purtând în mâna dreapta sabia de foc.

GAVRIIL este călăuzitorul spre adevăr și Vestitorul ceresc,cel mai de seama al Cuvântului dumnezeiesc”, este mesajul pe car el-a scris Claudia Pătrășcanu în dreptul fotografiei.

Fanii și prietenii au apreciat imediat fotografia pe care mama celor doi băieți a publicat-o pe rețelele sociale:

„Bravo Clau' , sa-ți trăiască voinicii..Admirabilă puterea ta!”, „Cei mai frumoși, tabloul perfect

Sunteti minunați”, o mamă și doi copii minunați”, sunt câteva dintre comentariile primite în dreptul fotogafiei postate pe contul de Instagram al Claudiei Pătrășcanu.

Tatăl copiilor Claudiei Pătrășcanu este Gabi Bădălău

Tatăl Claudiei Pătrășcanu este Gabi Bădălău, iar divorțul celor doi și relația pe care bărbatul o are cu Bianca Drăgușanu au fost în atenția fanilor în ultima perioadă.

În una dintre cele mai recente apariții televizate ale Claudiei Pătrășcanu a intervenit și Bianca Drăgușanu care a afirmat că nu este ea motivul divorțului celor doi.

„Eu aș vrea să știu ce se întâmplă. Nu ne face bine niciuneia dintre noi. Eu mai tare susțin că nu am de ce să mă războiesc. Eu, la rândul meu, am răspuns unor atacuri. Că ea m-a atacat. Doamna vorbește doar despre mine de când e la tine în emisiune și spune că nu o interesează, dar vorbește doar despre mine. În luna ianuarie, când a aflat că sunt plecată cu domnul, mi-a trimis un mesaj. Apoi i-a scris lui Gabi și ne jignea pe amândoi. Ea mă jignea și mă făcea depravată. Eu nu am nimic de împărțit cu ea. Eu nu am jignit-o niciodată. M-am apărat și eu. Nu aduc rochiile din Turcia așa cum zicea ea, am 20 de angajate care fac rochiile. Eu am spus lucruri pe care le regret, că am spus lucruri care nu ne fac bine. Mama ei s-a apucat să mă jignească pe mine.

M-am apărat și am reacționat. Noi nu avem nimic de împărțit, dar totuși ne certăm. Eu îmi cer suce în fața ei, pentru afirmația pe care am făcut-o cînd am zis că nu e pe treaba ei. Noi ne certăm și nu știm de ce. Îmi cer scuze, Claudia, că am zis că nu ești pe treaba ta, dar am empatizat. Scuzele mele le ai. Dan, noi două nu avem de ce să ne certăm, eu în viața mea nu am jignit un om care nu mi-a făcut rău. Sunt mamă singură, am copilul meu. Suntem două leoaice care ne certăm pentru nimic. Eu nu am despărțit-o pe ea de Gabi. Nu sunt motivul divorțului lor”, au fost declarațiile făcute de Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

Tu alegi la ce momente din iUmor te uiți! Vezi ce-i place Deliei, la ce râde Cheloo și ce-l amuză pe Bendeac? PLAY ▶