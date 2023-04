Claudia Puican, rochia cu decolteu generos care abia i-a acoperit bustul. Cum a putut să apară în online soția lui Armin Nicoară

Claudia Puican a reușit să impresioneze pe toată lumea cu apariția sa de milioane, într-o rochie cu un decolteu adânc. Aceasta a purtat piesa vestimentară într-un mod impresionant cu care s-a făcut remarcată.

Claudia Puican a demonstrat încă o dată că este foarte frumoasă și că se îngrijește în mod constant de imaginea ei. De curând, a purtat o rochie cu un decolteu generos, care i-a pus în valoare formele perfecte pe care le deține.

Cântăreața și soția lui Armin Nicoară a apărut foarte senzuală pe rețelele de socializare și a surprins pe toată lumea cu felul în care a pozat. Superbă, elegantă și delicată, Claudia Puican a reușit să adune mii de like-uri în mediul online, în cadrul postării pe care a făcut-o.

Cât de bine a arătat și cum a apărut Claudia Puican, soția saxofonistului celebru, Armin Nicoară, pe Instagram:

„Am făcut o Ședință Foto! Ce spuneți, vă plac pozele?”, îi întreabă ea pe fanii ei de pe rețelele de socializare, care îi urmăresc activitatea în mod constant.

În fotografie, Claudia Puican a apărut îmbrăcată într-o rochie cu decolteu abisal și un decupaj pe picior impresionant.

Armin Nicoară și Claudia Puican au fost în centrul atenției presei în urmă cu puțin timp, când s-a zvonit că tânăra ar fi însărcinată. Totuși, iată că zvonul ar fi doar o părere pe care unele persoane din lumea mondenă și le-au făcut publice.

Armin Nicoară și Claudia Puican au explicat dacă este adevărat zvonul că se pregătesc să devină părinți. Ce au ținut să precizeze

Claudia Puican a ținut să clarifice zvonul conformă căruia ea ar fi gravidă. Aceasta a explicat că totul ar fi o neînțelegere și deși își doresc să devină părinți, încă nu au ajuns în acest punct.

„Adevărul este că nu sunt însărcinată, ca să fie toată lumea înțeleasă, dar ne gândim să facem un copil. Probabil, toată lumea se așteaptă să vină această sarcină, acest copil, iar oamenii dacă mă văd un pic balonată sau am o rochie care nu mă avantajează…Am zis că îmi doresc și asta știa toată lumea că de un an, chiar doi, noi ne dorim să facem un copil. Chiar ăsta este adevărul. Dacă avem vestea cea mare, sunteți primii care o să aflați, dar deocamdată nu sunt însărcinată. Am fost un pic balonată, poate nici rochia nu m-a avantajat”. Oamenii se așteaptă să vină momentul ăsta și dacă mă văd un pic, într-o ipostază un pic mai balonată, cu o rochie care nu mi se potrivește, gata, spune că sunt însărcinată”, a spus Claudia Puican, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Ce a ținut să adauge și Armin Nicoară despre acest aspect:

„Eu, din tot sufletul, îmi doresc băiat, să ducă mai departe tradiția, moștenirea, să moștenească talentul meu (...) Sperăm să facem botezul cu nunta aia mare și dacă dă Domnul, 2 în 1”, a completat și Armin Nicoară declarațiile făcute de soția lui.

