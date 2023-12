Cleopatra Stratan, dezvăluiri despre cum l-a făcut pe Edward Sanda să se îndrăgostească de ea. Cântăreața spune că l-a manifestat

Cleopatra Stratan a dezvăluit recent cum l-a cucerit pe Edward Sanda. Iată de ce spune cântăreața că l-a manifestat pe viitorul ei soț!

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au cunoscut pe vremea când ea avea doar 15 ani, iar cântăreața spune că a fost dragoste la prima vedere. Câțiva ani mai târziu, în anul 2021, cei doi aveau să se căsătorească, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Recent, însă, Cleopatra Stratan a mărturisit că a apelat la manifestare pentru a avea o relație ideală cu Edward Sanda. Iată ce a făcut mai exact!

Cleopatra Stratan, despre cum l-a atras în viața ei pe Edward Sanda

Cleopatra Stratan se simte împlinită alături de Edward Sanda și se bucură pentru fiecare moment petrecut alături de el. Însă, pentru a avea tot ce și-a dorit, ea a dezvăluit că a făcut o listă în care a precizat tot ce voia să se întâmple în relația cu el.

Cântăreața spune că peste ceva timp toate lucrurile s-au îndeplinit. Astfel, după un an, cei doi au lansat o piesă împreună, iar sentimentele dintre ei au devenit mai puternice și au decis să aibă o relație.

„Eu i-am spus că m-am îndrăgostit de el la prima vedere după ce eram împreună. Adică, de când am hotărât să fim împreună, el nu știa că eu, de fapt, aveam gândul la el de foarte mult timp. Eu știam de treaba asta cu manifestare dorințelor și de a scrie pe o foaie sau un carnet dorințele pe care ți le dorești la prezent. Când l-am văzut atunci în februarie și m-am îndrăgostit la prima vedere, când am ajuns acasă, pentru că m-am întors la Chișinău în acea seară, am început să scriu pe o foaie... Eu îmi doream să fiu cât mai mult în preajma lui. Din punct de vedere artistic, cel mai simplu era să lansez o piesă cu el. Apoi am scris: <<lansez o piesă cu Edward Sanda>>, <<Edward Sanda mă place>>, ce aveam eu în cap. Abia ne cunoscusem, ceea ce îmi doresc eu mult. La nici un an am salvat prima noastră piesă.”, a povestit Cleopatra Stratan pentru Star Magazin de la Antena Stars, citată de Spynews.

Cleopatra Stratan spune că a scris cum vrea să fie partenerul ideal: „Aveam vreo 13-14 ani”

Cleopatra Stratan a dezvăluit că atunci când avea în jur de 13-14 ani a scris o scrisoare pentru Univers, în care a notat calitățile pe care ar dori să le aibă viitorul ei soț. Ea a dat de înțeles că Edward Sanda este cel care îndeplinește toate criteriile.

„Când aveam vreo 13-14 ani am scris o scrisoare pentru Univers. Mi-am proiectat acolo viitorul meu soț. Este identic, ca și cum am scris ceva despre el. Am scris că mă iubește, că mă acceptă așa cum sunt...”, a mai spus Cleopatra Stratan pentru Star Magazin de la Antena Stars, citată de Spynews.