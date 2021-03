Cleopatra Stratan și Edward Sanda, surprinși în ipostaze intime, în piscină. Cum au reacționat fanii: „Nu are sutien?”

Cum a început povestea de dragoste dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cei doi s-au cunoscut la Caracal, în urmă cu șase ani, când Edward a cântat în deschiderea concertului Cleopatrei. În 2018, patru ani mai târziu, Cleo și Edward s-au reîntâlnit la studio întâmplător, când ea înregistra o nouă piesă, “Te las cu inima”.

După ce s-au întâlnit la studio, cei doi s-au împrietenit și au început să se vadă mai des, făcând multe drumuri Chișinău-București. Iubirea lor a început cum nu se putea mai bine, ei doi devenind cei mai buni prieteni și punând baze solide relației pe care aveau să o construiască.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au împlinit un an de relație

Cleopatra spune că relația părinților ei este cel mai bun exemplu pentru ea. Pavel și soția sa sunt împreună de 20 de ani, fiind mereu un exemplu de răbdare și dragoste. De aceea, Cleopatra își dorește și ea o singură relație care să dureze o viață, urmând exemplul celor mai dragi oameni din viața ei.

Recent, Cleopatra și Edward Sanda au împlinit un an de relație.

„1 an de când ti-am spus ca TU ești unică in lumea asta și că ești fata alături de care vreau să îmi petrec întreaga viață!

Îți mulțumesc pentru sufletul pe care îl ai și pentru iubirea necondiționată pe care mi-o porți!

Te iubesc infinit!

Ăsta e primul an!

Mai urmează 100000 împreunăăă!”, a transmis atunci Cleopatra Stratan.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt logodiți

În ziua majoratului, Cleopatra Stratan a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Abia devenită majoră, fiica lui Pavel Stratan a fost pusă în fața celei mai importante decizii din viața ei, însă nu a stat prea mult pe gânduri. Vedeta a spus în gura mare ''Da!'', în prezența tuturor invitaților de la petrecere.

Edward Sanda a ținut să dea imediat vestea cea mare tuturor fanilor. Mesajul său este unul extrem de emoționant.

''A spus Da! #Iubireaviețiimele'', a scris cântărețul Edward Sanda în dreptul postării de pe Instagram.