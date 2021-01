Cleopatra Stratan a simțit nevoia de o schimbare în viața ei. Ce a părere a avut Edward Sanda despre decizia iubitei sale

Pe lângă imaginea surprinzătoare, artista a mai adăugat și o descriere pentru a-și motiva decizia. “De câteva zile tot simțeam că am nevoie de o schimbare de orice fel, iar ideea de a-mi face breton a venit spontan. Tot în ziua aia m-am programat la salon pentru asta ca să nu-mi schimb părerea. Nu regret deloc aceasta schimbare și mă bucur că sunt open for changes!”, a spus Cleopatra despre momentul în care a decis să facă această schimbare radicală.

Ce părere a avut Edward Sanda despre schimbarea de look a iubitei sale

Edward Sanda o susține și îi este alături iubitei sale în orice moment, iar noua schimbare a Cleopatrei Stratan a venit pentru el ca o veste bună. Acesta își iubește și apreciază iubita, iar noul ei look îl încântă pe Edward, care este foarte fericit de alegerea iubitei sale.

“Iubirea mea, tie îți stă bine oricum pentru că ești cea mai frumoasă și unică”, a fost comentariul pe care l-a adăugat artistul la imaginea Cleopatrei.

Deși nu formează de mult timp un cuplu, cei doi au o relație foarte puternică și își doresc o familie împreună. Foarte puțini știu faptul că Edward și Cleopatra se cunosc de foarte mulți ani și au avut o relație solidă de prietenie. Aceștia s-au cunoscut la Caracal, în urmă cu șase ani, când Edward a primit sarcina de a cânta în deschiderea concertului Cleopatrei.

Se pare că relansarea în cariera muzicală a Cleopatrei a venit cu un plus, artista și Edward s-au reîntâlnit la studio întâmplător în 2018, când ea înregistra piesa “Te las cu inima”. După marea lor revedere, cei doi s-au împrietenit foarte bine și se întâlneau des, făcând naveta între Chișinău și București, iar această puternică relație de prietenie i-a adus împreună într-un final.

Artista a spus că își dorește o relație lungă și bazată pe iubire, drept exemplu îi are pe părinții ei, care sunt împreună de 20 de ani. După finalizarea studiilor de liceu, Cleopatra își dorește să se mute în București pentru a sta cât mai aproape de iubitul ei și pentru a merge la Facultatea de Artă Teatrală.