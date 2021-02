Colin Farrell, schimbare radicală de look. Cum a avut curajul să apară în public unul dintre cei mai râvniți burlaci

Colin Farrell (Colin James Farrell), în vârsta de 44 de ani, a apărut recent în public cu un look complet diferit față de cel cu care și-a obișnuit milioanele de fani din lume.

Farrell, originar din Irlanda, și-a făcut un renume la nivel mondial cu filme precum American Outlaws, Hart's War, The Recruit, după care a apărut în producții și mai mari, precum S.W.A.T., Minority Report, Daredevil, Alexander, Fantastic Beasts and Where to Find Them și The Batman, ce urmează să fie lansat în 2022.

Cum arată Colin Farrell ras în cap

După ce și-a obișnuit fanii cu apariții hot pe covorul roșu, Farrell a fost surprins de paparazzi după ce ieșea de la salp, în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, cu un look complet diferit.