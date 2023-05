Conchita de România, agresată în Spania de polițiști: „M-au lăsat în ploaie în stradă”. Ce are de gând să facă acum

Conchita de România a plecat în Spania cu iubitul ei, însă vacanța nu s-a terminat cu bine pentru ea. Se pare că ea s-a certat cu iubitul și după aceea, prietena în casa căreia a stat pe perioada șederii sale în Spania a sunat la poliție. Prietena ei le-ar fi declarat oamenilor legii că Dudu ar fi încercat să-i fure lucruri din casă, iar de aici întreaga situație a escaladat.

Conchita de România a trecut prin clipe grele în Spania: „Oamenii legii m-au lovit, m-au bătut spunând că sunt nebună”

Într-un interviu pentru Spynews, Conchita a povestit cum a fost victima polițiștilor din Spania.

„Eu sunt cu un băiat al cărui tată e un bărbat foarte influent, eu nu am știut că este fiul lui. Am mers cu el la Bilbao, aici în Spania. El s-a speriat foarte tare de ceea ce a văzut în fața ochilor, de obiceiul pe care l-am făcut. Noi ne-am despărțit, am ajuns noaptea trecută de la Ibiza și din Bilbao.

Conchita de România, agresată într-o benzinărie. Dudu a trecut prin clipe grele: „Un bărbat adevărat nu dă într-o femeie”

Noi am stat la o prietenă, iar ea a chemat poliția spunând că sunt nebună, că am furat lucruri din casă, iar oamenii legii m-au lovit, m-au bătut spunând că sunt nebună, mi-au pus cătușile. Vreau să dau și poliția din Bilbao în judecată”, a spus Conchita de România pentru Spynews.ro.

Conchita de România vrea să fie despăgubită pentru loviturile încasate: „

Conchita spune că este plină de vânătăi pe mâini și picioare și nu vrea ca întâmplarea aceasta să fie ștearsă cu buretele. Ea spune că vrea ca polițștii care au agresat-o să plătească pentru faptele lor și vrea să-i dea în judecată. În mediul online a postat mai multe imagini cu vânătăile de pe corp și spune că vrea să-și scoată certificat medico-legal și să dea în judecată poliția din Bilbao.

„Bună, dragilor, am ajuns acasă. Poliția română, mulțumesc frumos pentru siguranța acordată. Mâine mergem să scoatem certificat medico-legal pentru că sunt tot plin de vânătăi, am fost bătut de poliția din Bilbamo pusă de Sică. Sunt camere de luat vederi. Vreau să dau statul în judecată. Sunt vânăt tot. O să le cer mulți bani din cauza lui Sică. Nu au vrut să mă ducă la aeroport, am fost denigrat”, a declarat Conchita de România pe Insta-story.

Mai mult, ea a spus că a fost lăsată pe străzi și i s-au furat bani și aur. Ea a mai spus că a fost lăsată să meargă pe jos la aeroport și a fost salvată de un cuplu care i-au dat bani să ajungă în România.

„Plângeam, m-au lăsat în ploaie în stradă, nu au vrut să mă lase să plec la aeroport. Am vânătăi și lovituri de picioare, m-au lovit cu picioarele, cu pumnii”, a mai zis ea.

Au început battle-urile Chefi la cuțite | Sezonul 11. Vezi episoadele integrale în AntenaPLAY!