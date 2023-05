Conchita de România, agresată într-o benzinărie. Dudu a trecut prin clipe grele: „Un bărbat adevărat nu dă într-o femeie”

Conchita de România a trecut prin clipe de groază luna trecută când a fost bătută într-o benzinărie. Ea a povestit cum a fost agresată de interlopi într-o benzinărie la miezul nopții. De la ce a pornit scandalul.

Conchita de România a fost bătută de presupuși interlopi într-o benzinărie

Dudu, Conchita de România așa cum o cunoaște toată lumea, a trecut prin clipe dramatice în ultima vreme. A dispărut pentru o vreme și oamenii s-au întrebat unde este, iar acum a reapărut, însă se pare că problemele se țin lanț de ea. Luna trecută, Conchita a fost agresată de interlopi într-o benzinărie. Totul s-a întâmplat în miez de noapte și a pornit dintr-o dată fără ca ea să spună ceva.

„În jur de 23:50, m-am dus la o benzinărie de lângă casa mea să cumpăr ceva. Erau doi domni acolo, am întrebat dacă este deschis, am salutat. Un domn era întins pe canapea acolo, zici că era la plajă în Maldive. Mi-a zis că auzi, tu ești aia de a întreținut relații sexuale cu nu știu ce lăutar? I-am zis că da, eu sunt, ai dovada sau ce?

A început să îmi vorbească urât. I-am zis că eu sunt femeie și dacă este șmecher să mă lovească. Un bărbat adevărat nu dă într-o femeie. M-a înjurat, m-a făcut în tot felul, eu am înjurat și eu de toate felurile și a început să îmi dea în cap cu tot ce i-a venit la mână. Vânzătoarele fugeau dintr-un colț în altul. A țipat la mine, mi-a zis să ies afară din magazin, dar nu am vrut să ies. Ce puteau să îmi facă, că eu sunt Dudu și restul lumii”, a povestit Conchita.

Conchita a mai povestit apoi că a sunat la poliție, însă cei care au agresat-o le-au dat nume false anchetatorilor.

„Atunci mi-am lăsat și masculinitatea și feminitatea deoparte, am lăsat capul în pământ și am chemat poliția. Acolo au dat nume de niște interlopi foarte cunoscuți, că sunt nu știu cine și au dat identificare falsă. De fapt, omul respectiv locuiește în Cancun, nu are nicio treabă cu România. Am sunat la poliție, a venit un echipaj de vreo 5-6 polițiști, am început să plâng”, a declarat Conchita de România pentru WOWbiz.ro.

După acest eveniment nefericit din viața sa, se pare că Dudu este în continuare supărată. Conchita de România a postat pe Instagram un videoclip în care plânge în hohote și îi transmite tatălui ei un mesaj:

„Tati te rog salveaza-ma”. Fanii s-au speriat și au întrebat-o ce s-a întâmplat, însî nu au primit vreun răspuns.

La câteva ore, însă, a postat din nou un videoclip, de data aceasta fără nicio descriere.

Nu scrie nimic despre ce ar putea să o macine și a închis comentariile la postare, însă cel mai probabil, ar fi vorba despre o dezamăgire în dragoste. Cu câteva ore înainte, Conchita a vorbit pe Insta-story despre împăcarea cu fostul soț.

„Eu o să mă împac cu fostul meu soț pentru că el este predestinat”, a declarat Dudu pe Instagram.

