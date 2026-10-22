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Cori Grămescu, nutriționista vedetelor, dezvăluiri după 6 luni de tratamente și două operații: „Nu puteam trece singură prin asta”

Cori Grămescu a transmis un mesaj puternic după jumătate de an în care a luptat pentru sănătatea și viața sa. Iată cu ce probleme s-a confruntat nutriționista vedetelor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 09:26 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 09:26
Cori Grămescu, nutriționista vedetelor, dezvăluiri după 6 luni de tratamente | Instagram
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Cori Grămescu este cunoscută ca fiind nutriționista vedetelor, însă ea face mult mai mult de atât. Este un companion în călătoria femeilor către un fizic și un psihic mult mai aproape de cel pe care îl consideră ele ideal. Sfaturile, recomandările și programele pe care le-a dezvoltat sunt apreciate atât de oameni care își doresc să arate bine în fața camerelor, cât și de cei care nu au legătura cu lumina reflectoarelor.

Pentru Cori nutriția este un instrument de a ajunge acolo unde îți dorești, dar fără să renunți la plăcerile vieții. În tot acest timp în care posta constant pe rețelele de socializare și susținea călătoria - mai ales a femeilor - în scăderea în greutate, nutriționista se confrunta cu probleme de sănătate.

În urmă cu doar câteva ore, Cori Grămescu a postat un mesaj către sine, dar și către cei care doresc un semn că speranța lor nu e în zadar.

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Cori Grămescu, dezvăluiri despre starea sa de sănătate

După aproape jumătate de an în care a făcut tot ce i-a stat în putință să își recapete sănătatea, Cori Grămescu a vorbit sincer despre acest proces.

Ea le este recunoscătoare profesioniștilor cu care a lucrat, propriei echipe, dar și familiei și prietenilor care au susținut-o:

„Azi am pășit, sper, pentru ultima data pe aleea spitalului. 5 luni și 3 săptămâni în care am trecut prin toate stările, de la o suspiciune de cancer, la infecții recurente, 2 operații cu anestezie generala și vizite săptămânale pentru tratamente, puncții și medicație. Jumătate de an din viața mea în care am fost real bolnava.

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Ce am învățat în aceste aproape 6 luni e că viața merge înainte, că pe lângă fiecare situație grea există și momente neutre, sau plăcute.

Am înțeles ce înseamnă privilegiul de a avea acces la o asigurare medicală bună, și un loc de muncă în care să am suficientă flexibilitate să lucrez în ritmul meu, sprijinită de echipa mea.”

De asemenea, nutriționista a descoperit multe lucruri și despre sine în toată această perioadă. Boala a făcut-o să realizeze ce înseamnă cu adevărat să nu mai ai încredere în propriul corp, să fii vulnerabil și cât de important este să fii totuși susținută de oamenii potriviți:

„Am învățat și ce înseamnă să fiu vulnerabilă, și real neputincioasă fizic. Am mai avut probleme de sănătate în trecut, unele din ele severe, dar niciuna atât de lungă. Nu spun că nu puteam trece singură prin asta, dar să fiu îngrijită și susținută din toate părțile m-a ajutat să trec mai ușor prin experiența asta și m-a cam vindecat de <<miss strong and independent woman>>.

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Mi-am simplificat și mai mult viața, și am păstrat mai mult din ceea ce mă face fericită. Contactul cu boala m-a făcut să tolerez mai puține relații și situații, așa că anul asta am întrerupt legătura cu doi prieteni vechi și importanți în viața mea. Nu regret decizia nici acum, deși îmi lipsesc amândoi.”

Totodată, Cori vorbește despre nevoia sa de „normalitate” în toată această tornadă de emoții și activități. A încercat să își mențină cât de cât activitatea, recurgând la metode adaptate propriului corp:

„În aceste 6 luni m-am agățat de tot ce am putut ca să îmi dau un sentiment de normalitate. Am mâncat curat, am mers pe jos în toate lunile în care nu am avut voie să fac sport, m-am odihnit când am simțit că nu mai pot.”

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Cori Grămescu a mărturisit că la finalul celor șase luni de boală a învățat cu adevărat cine este: „6 luni în care am învățat cine sunt”, a fost mesajul ei sincer din mediul online.

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