S-a internat cu salmonella, dar medicii au descoperit o boală mult mai gravă. Povestea unui influencer de fitness din România

Un influencer de fitness din România a aflat că are leucemie mieloidă cronică după ce s-a internat cu salmonella. Bărbatul povestește că boala a fost descoperită întâmplător, în urma unor analize.

S-a internat cu salmonella, dar medicii au descoperit o boală mult mai gravă | instagram.com

A ajuns la spital din cauza unei infecții cu salmonella, dar a primit un diagnostic la care nu se aștepta. Un influencer de fitness din România a aflat că suferă de leucemie mieloidă cronică, după ce analizele au arătat valori foarte mari ale leucocitelor.

Deși vestea a fost una greu de primit, există și o parte bună. Boala a fost depistată la timp și poate fi ținută sub control cu ajutorul tratamentului. Influencerul a ales să vorbească deschis despre experiența sa.

S-a internat cu salmonella, dar medicii au descoperit o boală mult mai gravă

Un influencer de fitness din România a aflat că suferă de leucemie mieloidă cronică în urma unor investigații medicale făcute după ce s-a internat cu salmonella. Totul s-a întâmplat în doar 14 zile. Analizele au arătat valori foarte mari ale leucocitelor, iar acest lucru i-a determinat pe medici să îi recomande investigații suplimentare.

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Bărbatul spune că nu avea niciun simptom care să îl facă să suspecteze o astfel de boală. =

„Da, am cancer de sânge”. Vestea primită de influencer

După aflarea diagnosticului, bărbatul a ales să vorbească direct despre situația sa.

Leucemia mieloidă cronică este un tip de cancer al sângelui care afectează celulele produse în măduva osoasă. Boala poate evolua lent, iar în unele cazuri este descoperită întâmplător, în urma unor analize făcute din alte motive.

Acesta spune că, în cazul său, diagnosticul a fost pus în faza cronică. Potrivit explicațiilor sale, există un tratament care îi poate permite să țină boala sub control.

Influencerul spune că nu avea niciun simptom înainte de diagnostic

Unul dintre lucrurile care l-au surprins pe bărbat a fost faptul că nu observase semne care să îl facă să creadă că are o problemă atât de serioasă. Dacă nu ar fi ajuns la spital pentru salmonella, este posibil ca analizele care au dus la descoperirea bolii să nu fi fost făcute atunci.

Leucemia mieloidă cronică poate fi descoperită în urma unor analize de sânge de rutină, înainte ca pacientul să observe simptome.

Deși diagnosticul nu este unul ușor, influencerul spune că nu vrea să renunțe la lucrurile care îi fac plăcere și nici la planurile pe care le are.

„Îmi continui viața exact ca până acum, poate chiar mai motivat să scot maxim din viață în ceea ce privește sănătate, familie și business. În loc să stau și să îmi plâng de milă, mă duc la sală”, a concluzionat influencerul.

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