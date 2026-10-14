Ce să consumi pentru a-ți susține imunitatea în sezonul gripei. Alimentele recomandate de specialiști.Ce să nu lipsească din dietă

Frigul și vremea capricioasă s-au instalat și în România. A venit momentul să te îngrijești și mai bine de propria sănătate. Iată ce alimente recomandă specialiștii să consumi în sezonul gripei.

Alimentele recomandate de specialiști și de ce nu ar trebui să lipsească din dietă | Shutterstock

Toamna a venit aproape pe nepregătite, temperaturile reci nelăsând vreun răgaz după zilele toride de vară târzie, ceea ce a dus și la un dezechilibru în sistemul imunitar. Este momentul ideal pentru a a-ți întări imunitate, iar armele cele mai potrivite îți sunt la îndemână: alimentele.

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Alimentele recomandate de specialiști pentru un sistem imunitar pregătit de luptă în sezonul gripei

Sistemul imunitar este strâns legat de intestin, astfel că aportul adecvat de nutrienți poate avea efecte benefice atât asupra sănătății intestinale, cât și asupra funcției imunitare.

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„Dacă nu consumăm suficiente fibre, alimente fermentate sau nutrienții potriviți, se poate produce un dezechilibru al mediului intestinal, care va afecta sistemul imunitar”, a declarat Erin Palinski-Wade, dietetician autorizat, potrivit New York Post.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite ale Americii, în sezonul gripal 2024-2025 s-au înregistrat aproximativ 51 de milioane de îmbolnăviri asociate gripei.

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Numeroase alimente și băuturi contribuie la susținerea funcției imunitare și pot ajuta organismul să se protejeze împotriva infecțiilor.

„Consumați fructe și legume de toate culorile, în special produse proaspete. Alimentele viu colorate, precum ardeii grași, kiwi, citricele și broccoli, sunt surse excelente de vitamina C”, a recomandat Palinski-Wade.

Pe lângă fructe și legume, este benefic să includeți în alimentație și alimente fermentate, precum iaurtul, chefirul și varza murată, deoarece acestea contribuie la menținerea echilibrului microbiotei intestinale.

Fibrele alimentare au, de asemenea, un rol important în menținerea sănătății intestinale și în susținerea funcției imunitare, a subliniat specialista. Fasolea, nucile și semințele sunt surse bune de fibre alimentare și pot contribui la creșterea aportului zilnic.

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Este foarte important să aveți un aport adecvat de proteine și zinc, fiind elemente esențiale pentru organism astfel încât să producă celulele sistemului imunitar.

Printre sursele bune de proteine și zinc, specialiștii au enumerat carnea slabă, fructele de mare, ouăle, semințele de dovleac și năutul.

Lauren Manaker, dietetician autorizat, a evidențiat beneficiile laptelui de vacă pentru susținerea funcției imunitare, datorită conținutului de vitamine și contribuției sale la hidratarea organismului.

„Mai mulți micronutrienți esențiali din lapte, inclusiv vitaminele A și D, zincul și seleniul, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar”, a declarat aceasta.

O concepție greșită, însă frecvent răspândită, este că laptele crește producția de mucus și flegmă și, prin urmare, ar trebui evitat în timpul răcelii.

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Există puține dovezi științifice care să susțină această teorie. Potrivit Clinicii Mayo, unul dintre motivele pentru care oamenii asociază produsele lactate cu o producție crescută de mucus ar putea fi senzația pe care acestea o lasă în gură și în gât după consum.

„Atunci când consumați produse lactate, acestea se amestecă cu saliva și pot lăsa o peliculă mai densă în gât, ceea ce vă poate da impresia că aveți mai multă flegmă sau mai mult mucus”, a explicat Palinski-Wade. „Acest lucru nu înseamnă neapărat că organismul produce mai mult mucus, ci doar că puteți avea această senzație.”

Persoanele cu intoleranță la lactoză pot opta pentru laptele fără lactoză, „deoarece acesta furnizează aceiași nutrienți esențiali ca laptele obișnuit, fără a conține lactoză”, a precizat Manaker.

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Hidratarea adecvată este, de asemenea, esențială pentru susținerea funcției imunitare.

„O hidratare corespunzătoare vă ajută să vă simțiți bine. În plus, menține căile respiratorii umede, ceea ce contribuie la prima linie de apărare a organismului împotriva răcelii și gripei”, a explicat Palinski-Wade. Specialista a recomandat consumul regulat de apă, supă clară, ceai verde și ceai de ghimbir.

Un somn suficient, gestionarea stresului și activitatea fizică regulată sunt, de asemenea, importante pentru menținerea funcției normale a sistemului imunitar.

În ceea ce privește suplimentele alimentare, specialiștii amintesc faptul că că acestea pot fi utile persoanelor care nu reușesc să își asigure necesarul de nutrienți exclusiv prin alimentație.

Totuși, înainte de a lua suplimente alimentare, este recomandat să cereți sfatul unui medic sau al unui alt specialist în domeniul sănătății și să respectați dozele recomandate.